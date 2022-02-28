Чем кормить малышей во время войны? Несколько важных советов

Сейчас в нескольких городах Украины действует комендантский час, поэтому многие родители оказались в ситуации, когда нет возможности купить смесь для кормления малыша.

Как обеспечить питание младенца во время войны рассказала консультант по детскому питанию, блоггер Ирина Чернышкова.

Дети от 0 до полугода

Советы специалиста таковы: если вы на грудном вскармливании , продолжайте его нон-стоп.

, продолжайте его нон-стоп. Если на смешанном вскармливании , лучший вариант – это разгонять лактацию. Молоко прибывает, когда вы чаще прикладываете ребенка к груди.

, лучший вариант – это разгонять лактацию. Молоко прибывает, когда вы чаще прикладываете ребенка к груди. А вот если ребенок на искусственном вскармливании, нужно купить смесь, которая есть в свободном доступе. В случае чрезвычайной ситуации, такой как война, соблюдать правила касательно кормления одной маркой смеси не целесообразно.

Кроме того, вы можете обратиться к мамам, которые до сих пор кормят детей грудью. Это могут быть ваши знакомые, соседи или просто небезразличные женщины в бомбоубежище. Вы можете попросить их сцедить молоко или покормить вашего ребенка.

Если и этого нет, то с четырех месяцев можно попытаться давать прикорм.

Я не знаю, как у вас это получится. Это большой стресс, но у нас сейчас другая задача – выжить, – говорит Ирина.

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Она призывает ни в коем случае не давать малышам коровье или козье молоко, поскольку их организм не приспособлен к такому количеству белка. И это будет чрезвычайной нагрузкой на почки ребенка.

Также Ирина советует не экономить смесь, ведь лучше кратковременное голодание, чем длительное недоедание.

Дети от полугода до года

Если вы еще не начали вводить прикорм, отложите эту идею до мирных времен. Предложить можно только в том случае, если есть пищевой интерес.

Однако нельзя давать новорожденному сырые яйца, рыбу, мясо или сало.

Если вы уже ввели прикорм, предлагайте ребенку что-нибудь из доступных продуктов.

Дети после года

После года ребенку уже можно давать кипяченое или пастеризованное молоко. Норма — не более 500 мл в сутки.

И не забывайте о грудном вскармливании, если вы еще его не закончили. К тому же такая еда для малышей всегда будет под рукой.

Категоричные мнения, правила, рекомендации забываем. Это время, когда нужно выжить! — подчеркивает специалист по питанию.

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