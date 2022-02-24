Объятия сейчас очень кстати: как успокоить детей и объяснить, что происходит

Если рядом с вами находятся дети, очень важно с ними поговорить и успокоить их. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала, как объяснить детям происходящее.

Первое и самое важное — делать это спокойно. Лучше всего, если будет говорить самый спокойный человек.

Если ребенок тревожится

Нужно подкреплять свои слова объятиями. Такие простые действия лучше подойдут для детей до подросткового возраста. Поскольку подростки могут воспринимать объятия как слабость.

Взрослые же должны демонстрировать спокойствие и надежность.

Что сказать?

Следует объяснить, что вы сделаете все, чтобы защитить как себя, так и детей. Армия на страже, и мы готовы к отпору.

Кроме того, важно обсуждать гражданскую оборону в учебных заведениях и домах.

Правила для гражданской обороны для детей

слушать старшего (учителя, отца, маму);

не спорить;

следовать за тем, кто ответственен за безопасность сейчас;

договориться с родными о связи на случай потери мобильной связи: где встретиться и где можно скрываться.

Чем можно занять ребенка

Опять же сейчас будут очень уместны объятия, юмор, семейные дела. Можно разрешить поиграть в компьютерные игры, приготовить еду и поесть что-нибудь вкусненькое. Также хорошим занятием будет рассказывание сказок или чтение их вслух.

Кроме того, можно заняться квадратным дыханием.

В основе квадратного дыхания — очень простое упражнение: вдыхаем, задержка дыхания, выдыхаем, задержка дыхания.

Если ты не знаешь, как еще можно помочь сейчас украинской армии, то читай обращение Зеленского. Президент сообщает, что можно сдать кровь и приобщиться к обороне.