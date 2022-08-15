Жодного оцту! Як збити температуру тіла без ліків

Війна війною, а інфекційні захворювання ніхто не скасовував. І часто нам потрібно збити температуру без ліків, бо їх немає під рукою. Що робити в такому разі, знає лікарка-педіатр Вікторія Сіротіна.

Яка температура тіла є нормальною

За словами Вікторії, нормальною вважається температура між +36 °С та +37,2 °С. А саме підвищення температури свідчить про інфекційний процес.

Цифра на термометрі не має вас лякати. У такий спосіб організм формує імунітет.

За високої температури тіло не згорить, а мозок не зруйнується, запевняє Вікторія Сіротіна. Тож ставити собі за мету збити температуру не завжди доцільно.

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Лікарі не радять збивати температуру нижче +38 °С, адже так ви заважаєте формуванню природного імунітету. Якщо ж температура вища, можна спробувати знизити її без допомоги медикаментів.

Як збити температуру тіла в домашніх умовах без ліків

роздягнути дитину чи дорослого;

взяти змочений теплою водою рушник та обтирати тіло до зниження температури;

хворий має пити велику кількість рідини;

Якщо дитина відмовляється пити чисту воду, можна запропонувати їй дитячий сік.

гуляти на вулиці та купатися можна і треба.

Чого робити не можна

обтирати тіло оцтом;

ставити клізми оцтом, спиртом;

призначати собі чи дитині сильнодіючі уколи та препарати (дексаметазон, анальгін, димедрол, ношпа, папаверин тощо).

Симптоми, що мають насторожити (у дитини)

дитина в’яла;

дитина вередує та плаче;

скаржиться на біль у тілі.

Редакція Вікна-новини радить за появи перших симптомів захворювання зв’язатися з сімейним лікарем чи завітати до найближчої амбулаторії. Якщо зробити це неможливо, є багато лікарів, які надають медичну допомогу онлайн безкоштовно.

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