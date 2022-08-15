Здоров'я та краса

Жодного оцту! Як збити температуру тіла без ліків

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 15 Серпня 2022, 11:25
Жодного оцту! Як збити температуру тіла без ліків
Фото: Pexels, Unsplash

Більше новин
У містах України з’являться укриття на зупинках громадського транспорту
В Україні з’являться укриття на зупинках громадського транспорту — як вони виглядатимуть
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Фінансова підтримка багатодітних сімей: UNICEF зупинив прийом заявок на допомогу ВПО
Україна в броні
Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ
Acted допомога: як українцям отримати грошову допомогу Астед
Фінансова допомога від французької організації Acted: хто та як може отримати виплати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як зберегти здоров'я вен та запобігти варикозу - поради лікаря
Варикозу можна уникнути! Три корисні звички для збереження здоров’я твоїх вен
Медична евакуація українців за кордон - як потрапити
Безкоштовне лікування за кордоном: як потрапити на медичну евакуацію з України
Жодного оцту! Як збити температуру тіла без ліків
Постійний страх, флешбеки та нічні жахіття — книга-інструкція науковця, як лишити психотравми в минулому
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що робити жінкам у гарячих точках

Відео
0:03:20
Україна в броні

Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Їм більше нікуди йти — люди обживають друге модульне містечко в Ірпені
0:04:06
Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Війна вже вкрала у нас десять років життя! Як постійний стрес впливає на здоров’я українців
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 15 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 15 серпня
0:02:33
Прилад нічного бачення
Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла
0:01:52
Вибух в Єревані
Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей
0:03:33
Виступ України на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Образ українського воїна від козацтва до сьогодення — чим дивували українці на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
0:02:39
Скандал з будівництвом багатоповерхівки для переселенців у Вінниці
Переселенці самотужки збудували собі багатоповерхівку, але заселитись не можуть — житловий скандал у Вінниці
0:02:15
Олександр Святов
Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю
Більше відео
Алек Болдвін на зйомках Іржі
Читати далі
Алек Болдвін натиснув на гачок під час зйомок фільму Іржа — подробиці зі звіту ФБР

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь