Коли осінній розпродаж Steam 2026: що відомо про знижки

Осінній розпродаж Steam 2026 року вже має офіційні дати. Великий сезонний розпродаж ігор на платформі відбудеться на початку жовтня, а до та після нього на геймерів чекатимуть тематичні фестивалі зі спеціальними пропозиціями.

Читай у матеріалі, коли будуть знижки в steam восени та які ще події запланувала ігрова платформа на осінь і зиму.

Коли буде осінній розпродаж Steam 2026: дата проведення

Якщо ти плануєш поповнити бібліотеку новими іграми, варто звернути увагу на перший тиждень жовтня. Осінній розпродаж Steam 2026 року триватиме з 1 до 8 жовтня.

Це один із сезонних розпродажів платформи, під час якого розробники та видавці можуть встановлювати спеціальні ціни на свої ігри. Тож саме в цей період варто перевіряти Steam на знижки та вигідні пропозиції. Подія охопить перший тиждень місяця, після чого на платформі продовжаться інші тематичні фестивалі.

До речі, восени в Steam заплановано одразу кілька подій, присвячених різним жанрам і тематикам.

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Які ще фестивалі та знижки будуть у Steam восени 2026 року

Осінній розпродаж — не єдина можливість придбати ігри зі спеціальними пропозиціями. У вересні, жовтні та листопаді Steam проведе низку тематичних фестивалів.

Фестиваль програмування: з 10 по 14 вересня. Фестиваль групових рольових ігор: з 14 по 21 вересня. Осінній розпродаж у 2026 року: з 1 по 8 жовтня. Фестиваль кулінарії: з 12 по 19 жовтня. Фестиваль новинок: з 19 по 26 жовтня. Фестиваль Страшно у Steam 5: з 26 жовтня по 2 листопада. Фестиваль рольових автобоїв: з 16 по 23 листопада. Зимовий розпродаж: з 17 грудня 2026 року по 4 січня 2027 року.

Які ігри будуть на осінньому розпродажі Steam 2026

Steam заздалегідь не розкриває повний список ігор, які отримають знижки під час осіннього розпродажу 2026 року. Ближче до 1 жовтня в офіційному магазині Steam почнуть з’являтися акції від видавців, а після старту розпродажу буде доступна окрема офіційна сторінка Autumn Sale.

У розпродажі можуть брати участь практично всі випущені ігри, які відповідають правилам Steam щодо проведення знижок. Тому список учасників буде великим, а конкретні ігри та розмір знижок визначатимуть самі видавці.

Орієнтуватися можна на великі тайтли, які регулярно беруть участь у сезонних акціях Steam. Серед них — Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, Elden Ring, The Witcher 3 та God of War. Водночас заздалегідь гарантувати їхню участь саме в осінньому розпродажі 2026 року та конкретний розмір знижки не можна.

Перевірити актуальні пропозиції та порівняти їх із попередніми цінами допоможе сервіс SteamDB. На ньому можна побачити, які ігри зараз подешевшали, на скільки відсотків знизилася їхня ціна, а також історичний мінімум вартості.

Це дає змогу зрозуміти, чи є поточна ціна справді вигідною, адже великий відсоток знижки не завжди означає, що гра продається за найнижчою ціною.

У SteamDB можна скористатися фільтрами, щоб відсіяти менш цікаві пропозиції. Наприклад, якщо встановити показники Знижка від 50% та Від 500 відгуків, сервіс покаже добірку ігор із суттєвим зниженням ціни та достатньою кількістю відгуків.

Серед таких пропозицій можна побачити, зокрема, Diablo IV. За наведеними в сервісі даними, гра вже отримала знижку 75% і коштує 424 грн. Водночас біля неї може відображатися позначка new historical low — новий історичний мінімум ціни. Вона означає, що на момент перевірки гра продається дешевше, ніж будь-коли раніше в Steam.

Ще один показник — current 2-year low. Наприклад, така позначка може бути біля Sea of Thieves, яка коштує 360 грн. Вона означає, що поточна ціна є найнижчою щонайменше за останні два роки, хоча це не обов’язково абсолютний історичний мінімум.

Таким чином, під час осіннього розпродажу Steam 2026 року за допомогою фільтрів та історії цін у SteamDB можна не лише знайти ігри зі знижками, а й перевірити, наскільки вигідною є конкретна пропозиція.

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