Когда осенняя распродажа Steam 2026: что известно о скидках

Осенняя распродажа Steam 2026 года уже имеет официальные даты. Большая сезонная распродажа игр на платформе состоится в начале октября, а до и после нее на геймеров будут ждать тематические фестивали со специальными предложениями.

Читай в материале, когда будут скидки в steam осенью и какие еще события запланировала игровая платформа на осень и зиму.

Когда будет осенняя распродажа Steam 2026: дата проведения

Если ты планируешь пополнить библиотеку новыми играми, стоит обратить внимание на первую неделю октября. Осенняя распродажа Steam 2026 года продлится с 1 по 8 октября.

Это одна из сезонных распродаж платформы, во время которой разработчики и издатели могут устанавливать специальные цены на свои игры. Поэтому именно в этот период стоит проверять Steam на скидки и выгодные предложения. Событие охватит первую неделю месяца, после чего на платформе продолжатся другие тематические фестивали.

Кстати, осенью в Steam запланировано сразу несколько событий, посвященных разным жанрам и тематикам.

Читать по теме Релиз GTA 6 — когда ждать выхода игры и о чем ее новый расширенный геймплей Когда выйдет уже популярная видеоигра.

Какие еще фестивали и скидки будут в Steam осенью 2026 года

Осенняя распродажа — не единственная возможность приобрести игры со специальными предложениями. В сентябре, октябре и ноябре Steam проведет ряд тематических фестивалей.

Фестиваль программирования: с 10 по 14 сентября. Фестиваль групповых ролевых игр: с 14 по 21 сентября. Осенняя распродажа в 2026 году: с 1 по 8 октября. Фестиваль кулинарии: с 12 по 19 октября. Фестиваль новинок: с 19 по 26 октября. Фестиваль Страшно в Steam 5: с 26 октября по 2 ноября. Фестиваль ролевых автобоев: с 16 по 23 ноября. Зимняя распродажа: с 17 декабря 2026 года по 4 января 2027 года.

Какие игры будут на осенней распродаже Steam 2026

Steam заранее не раскрывает полный список игр, которые получат скидки во время осенней распродажи 2026 года. Ближе к 1 октября в официальном магазине Steam начнут появляться акции от издателей, а после старта распродажи будет доступна отдельная официальная страница Autumn Sale.

В распродаже могут участвовать практически все выпущенные игры, которые соответствуют правилам Steam относительно проведения скидок. Поэтому список участников будет большим, а конкретные игры и размер скидок будут определять сами издатели.

Ориентироваться можно на крупные тайтлы, которые регулярно участвуют в сезонных акциях Steam. Среди них — Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, Elden Ring, The Witcher 3 и God of War. В то же время заранее гарантировать их участие именно в осенней распродаже 2026 года и конкретный размер скидки нельзя.

Проверить актуальные предложения и сравнить их с предыдущими ценами поможет сервис SteamDB. На нем можно увидеть, какие игры сейчас подешевели, на сколько процентов снизилась их цена, а также исторический минимум стоимости.

Это позволяет понять, является ли текущая цена действительно выгодной, ведь большой процент скидки не всегда означает, что игра продается по самой низкой цене.

В SteamDB можно воспользоваться фильтрами, чтобы отсеять менее интересные предложения. Например, если установить показатели Скидка от 50% и От 500 отзывов, сервис покажет подборку игр с существенным снижением цены и достаточным количеством отзывов.

Среди таких предложений можно увидеть, в частности, Diablo IV. Согласно приведенным в сервисе данным, игра уже получила скидку 75% и стоит 424 грн. При этом рядом с ней может отображаться отметка new historical low — новый исторический минимум цены. Она означает, что на момент проверки игра продается дешевле, чем когда-либо ранее в Steam.

Еще один показатель — current 2-year low. Например, такая отметка может быть рядом с Sea of Thieves, которая стоит 360 грн. Она означает, что текущая цена является самой низкой как минимум за последние два года, хотя это не обязательно абсолютный исторический минимум.

Таким образом, во время осенней распродажи Steam 2026 года с помощью фильтров и истории цен в SteamDB можно не только найти игры со скидками, но и проверить, насколько выгодным является конкретное предложение.

Ранее мы писали, как видеоигры влияют на нас и детей — читай в материале подробную информацию.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!