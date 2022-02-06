Как видеоигры влияют на нас и наших детей. Нейропсихолог о позитивном

Видеоигры — довольно популярный вид досуга среди детей и взрослых. Но действительно ли от них только вред для зрения? Разбираемся вместе.
Видеоигры можно назвать отличным вариантом для отдыха. Также это возможность провести время вместе с друзьями, а еще найти новых тиммейтов из любого уголка планеты. Гейминг объединяет и способствует общению вне виртуальной среды.
Играть можно на компьютерах, телевизорах с PlayStation и консолях (в частности портативных). Их сейчас множество, на любой вкус и кошелек. Преимущество консолей над компьютерами в мобильности. Устройства можно брать с собой, например, в рюкзак.
В отличие от компьютера и телевизора, которые требует привязки к месту, но имеют лучшие настройки графики и расширения. Средним между консолью и компьютером есть игровой ноутбук, который и мобильный, и “тянет” лучшие характеристики. Каждый выбирает себе то, что по душе.
Современные условия позволяют зарабатывать даже детям. Играя в любимую игру на запись или в эфире, можно получать гонорар. При условии популярности видеоигры и совершенных навыков игрока.
Вы можете делать обзоры на новинки, снимать прохождения и рассказывать о “пасхалках” или же стримить. Для этого есть разные бесплатные сервисы. Крутая возможность совмещать приятное с полезным.
Мы пообщались с нейропсихологом Дмитрием Вакуленко о влиянии видеоигр на психику и развитие детей и взрослых.
На моторику, критическое мышление и анализ компьютерные игры оказывают положительное влияние. Все зависит от самой игры. Если мы говорим об играх, в которых нет хоррор-контента, они развивают координацию, моторику рук и стратегическое мышление.
На моторику, критическое мышление и анализ компьютерные игры оказывают положительное влияние. Все зависит от самой игры. Если мы говорим об играх, в которых нет хоррор-контента, они развивают координацию, моторику рук и стратегическое мышление.
— Видеоигры влияют по-разному на детей и взрослых. Для взрослых это чаще всего как разгрузка после рабочего дня, снятие стресса, путешествие во что-то новое.
У детей игры — в рамках подростковой субкультуры, побег от реальности. Очень многие играют в ролевые видеоигры именно для того, чтобы “убежать” от буллинга, неудач в реальной жизни.
Мне самому интересно играть или смотреть, как мои друзья это делают. Я даже тренирую киберспортсменов, интегрирую нейропсихологию – развитие моторных функций для лучшей успеваемости на соревнованиях, — разъясняет специалист.
Запрещать играть не стоит. Лучше оптимизировать этот процесс. Оптимальное время игры для детей дошкольного возраста – 5-10 минут в день, младшей школы – 30 минут, средняя и старшая – 1 час. Это условно, потому что зависит от среды в семье.
Запрещать играть не стоит. Лучше оптимизировать этот процесс. Оптимальное время игры для детей дошкольного возраста – 5-10 минут в день, младшей школы – 30 минут, средняя и старшая – 1 час. Это условно, потому что зависит от среды в семье.
В общем, игры вполне положительно влияют на человека. Они развивают полезные навыки, объединяют и позволяют получать доход.
Подобно книге или фильму, хорошая сюжетная игра рассказывает свою историю. У нее есть свой мир, герои, фандом. Главное помнить о зрении и не жить перед монитором.
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