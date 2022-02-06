Как видеоигры влияют на нас и наших детей. Нейропсихолог о позитивном

Видеоигры — довольно популярный вид досуга среди детей и взрослых. Но действительно ли от них только вред для зрения? Разбираемся вместе.

Видеоигры можно назвать отличным вариантом для отдыха. Также это возможность провести время вместе с друзьями, а еще найти новых тиммейтов из любого уголка планеты. Гейминг объединяет и способствует общению вне виртуальной среды.

Играть можно на компьютерах, телевизорах с PlayStation и консолях (в частности портативных). Их сейчас множество, на любой вкус и кошелек. Преимущество консолей над компьютерами в мобильности. Устройства можно брать с собой, например, в рюкзак.

В отличие от компьютера и телевизора, которые требует привязки к месту, но имеют лучшие настройки графики и расширения. Средним между консолью и компьютером есть игровой ноутбук, который и мобильный, и “тянет” лучшие характеристики. Каждый выбирает себе то, что по душе.

В чем польза

Компьютерные и консольные игры развивают мелкую моторику. Быстрые щелчки по клавиатуре и джойстиках этому способствуют. Особенно, когда во время прохождения тяжелых уровней игрок не обращает внимания на клавиши.

Улучшают реакцию (с помощью спецэффектов и скримеров, экшн-игр).

Тренируется внимательность, необходимая для лучшего запоминания сюжетных деталей, а также сопернических игр.

Критическое мышление и анализ. Эти качества развиваются в результате прохождения ролевых, стратегических и приключенческих жанров.

Изучение новых языков. В процессе общения между собой, геймеры могут выучить иностранные языки прямо во время игры.

Физические свойства. Этому способствуют игры, требующие использования контроллеров движения для танцев, виртуального гольфа и т.д. Так что можно усовершенствовать спортивные навыки с помощью специальных устройств с датчиками.

Возможность зарабатывать путем летсплеев и стримов.

Возможность заработка

Современные условия позволяют зарабатывать даже детям. Играя в любимую игру на запись или в эфире, можно получать гонорар. При условии популярности видеоигры и совершенных навыков игрока.

Вы можете делать обзоры на новинки, снимать прохождения и рассказывать о “пасхалках” или же стримить. Для этого есть разные бесплатные сервисы. Крутая возможность совмещать приятное с полезным.

Мнение эксперта

Мы пообщались с нейропсихологом Дмитрием Вакуленко о влиянии видеоигр на психику и развитие детей и взрослых.

На моторику, критическое мышление и анализ компьютерные игры оказывают положительное влияние. Все зависит от самой игры. Если мы говорим об играх, в которых нет хоррор-контента, они развивают координацию, моторику рук и стратегическое мышление.

— Видеоигры влияют по-разному на детей и взрослых. Для взрослых это чаще всего как разгрузка после рабочего дня, снятие стресса, путешествие во что-то новое.

У детей игры — в рамках подростковой субкультуры, побег от реальности. Очень многие играют в ролевые видеоигры именно для того, чтобы “убежать” от буллинга, неудач в реальной жизни.

Мне самому интересно играть или смотреть, как мои друзья это делают. Я даже тренирую киберспортсменов, интегрирую нейропсихологию – развитие моторных функций для лучшей успеваемости на соревнованиях, — разъясняет специалист.

Запрещать играть не стоит. Лучше оптимизировать этот процесс. Оптимальное время игры для детей дошкольного возраста – 5-10 минут в день, младшей школы – 30 минут, средняя и старшая – 1 час. Это условно, потому что зависит от среды в семье.

В общем, игры вполне положительно влияют на человека. Они развивают полезные навыки, объединяют и позволяют получать доход.

Подобно книге или фильму, хорошая сюжетная игра рассказывает свою историю. У нее есть свой мир, герои, фандом. Главное помнить о зрении и не жить перед монитором.

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