Одна деталь меняет все: Андре Тан назвал аксессуары, которые модны этой осенью

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как выглядеть стильно осенью 2026 года. По словам модельера, можно выглядеть “скучно” в образе за $5 тыс., а можно надеть белую рубашку, джинсы и добавить маленькую деталь — и этот look всех поразит.

В своем Instagram Андре Тан отметил, что этой осенью именно аксессуары будут решать, насколько современно будет выглядеть твой образ.

Трендовые аксессуары осенью 2026

Андре Тан перечислил трендовые аксессуары на осень 2026 – это массивные серьги, клатчи, перчатки и платок.

Большие серьги

По словам дизайнера, минимализм теряет позиции, на его место возвращаются броские декоративные серьги в стиле Schiaparelli. Большие серьги могут сделать вклад в образ даже больше, чем новое платье.

Клатчи

Андре Тан предлагает носить осенью 2026 года клатчи. В руке или под мышкой клатчи будут создавать тебе образ с нотками итальянской элегантности.

Короткие перчатки

В этом сезоне модницам стоит обратить внимание на перчатки, особенно короткие перчатки. Андре Тан советует добавить в свой look кожаные модели по запястье. Перчатки черного цвета, если хочется элегантности, а яркие – если хочешь сделать стильным даже серое пальто.

Шелковый платок

Еще один модный осенний аксессуар – это шелковый платок. Его можно носить не только на шее, но и завязывать на сумку, на запястье, также носить вместо ремня. Пусть эта маленькая вещь каждый раз работает по-новому, добавляет дизайнер.

По словам Андре Тана, стиль — это не когда у тебя много вещей, а когда ты знаешь, как одна деталь меняет все.

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