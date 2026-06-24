Выставки в Киеве в июле 2026: афиша художественных и коммерческих событий Киева

Киев в июле 2026 готов удивлять тех, кто не привык пропускать самое интересное.

В этом месяце в столице будут проходить крутые художественные и коммерческие выставки — от иммерсивных шоу, таких как Вселенная Ван Гога, до частных и коммерческих экспозиций.

Если стремишься к новым впечатлениям или просто хочешь вдохновиться по полной — посети эти столичные выставки в июле 2026.

Художественные выставки в Киеве в июле 2026

Иммерсивное шоу Вселенная Ван Гога

ВДНХ, 7-й павильон (проспект Академика Глушкова, 1).

Продолжается до 26 июля 2026 года.

Масштабная коммерческая цифровая выставка, где полотна классика постимпрессионизма оживают на огромных стенах-экранах с помощью 3D-проекций. Отличное место для незабываемых впечатлений и ярких фото.

Художественный проект METANOIA в Киеве

Галерея современного искусства Imagine Point (большой зал, проспект Голосеевский, 86/1).

С 19 июня по 18 июля 2026 года.

Коммерческая выставка современной украинской живописи и арт-объектов от авторов Олеси Рыбченко и Юрия Войтовича. Пространство галереи исследует тему внутренней трансформации и переосмысления бытия.

Выставка Диспаратес и проекты в Музее Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15–17).

В течение июля (выставка Диспаратес работает до 26 июля 2026 года).

Для ценителей классического и графического искусства — обновлённые экспозиции в пространстве Читальня Ханенко.

Презентация иконы Элеуса Ирпинская

Инновационный парк UNIT.City (ул. Дорогожицкая, 3).

С 7 по 11 июля.

Презентация иконы Элеуса Ирпинская является важным культурным событием, которое символизирует возрождение, память и стойкость городов Киевщины.

Выставка ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Галерея современного искусства Imagine Point, малый зал (проспект Голосеевский, 86/1).

С 18 июля по 16 августа.

Камерная коммерческая экспозиция. Проект предлагает зрителю погрузиться в философские размышления через художественные решения украинских творцов.

Выставка Мерцающие связи. Украинская живопись на грани 90-х и настоящего

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецкий арсенал», правое крыло (ул. Лаврская, 10–12).

Со 2 по 5 июля.

Знаковый выставочный проект, исследующий мосты между украинским искусством периода восстановления Независимости и современностью. Экспозиция открывается в восстановленном после повреждений крыле здания.

Коммерческие выставки в Киеве в июле 2026

Коммерческая B2B-выставка Leather and Shoes 2026

Международный выставочный центр (МВЦ, Броварской проспект, 15).

14–17 июля 2026 года.

Это крупнейшая в Украине международная специализированная выставка обуви, кожи и меха, где представляют тренды будущих сезонов и дизайнерские образцы.

Выставки в Киеве 2026: бесплатный вход

Мультимедийная и классическая выставка Город силы (в рамках Kyiv Art Days)

Арт-пространство и галерея Avangarden (ул. Сечевых Стрельцов, 23а).

Продолжается ежедневно до 27 июля 2026 года (с 10:00 до 22:00).

Художественное исследование атмосферы и архитектуры Киева. Здесь собраны работы топовых украинских художников (Сергей Майдуков, Алексей Кондаков, Елена Придувалова, сёстры Фельдман, Etching Room 1 и другие). Отличное современное пространство, где можно не только бесплатно посмотреть на искусство, но и выпить кофе.

Выставочный проект Украина: на передовой будущего

Центр современного искусства в Киеве PinchukArtCentre (ул. Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2).

Продолжается на протяжении всего июля (до 30 августа 2026 года). График работы: со среды по воскресенье, с 12:00 до 21:00.

Проект Фонда Виктора Пинчука в сотрудничестве с Офисом Президента Украины сначала представили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а теперь его перенесли в Киев. Помимо самой экспозиции современного искусства, центр предлагает бесплатные экскурсии с гидами: в будние дни (ср–пт) в 18:00, а в выходные — в 14:00, 16:00 и 18:00. Вход бесплатный.

Если стремишься найти тихий уголок для уединения и почувствовать красоту природы, загляни в парк Киото в Киеве — где он находится и что интересного там можно посмотреть, мы рассказывали в другом материале.

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