Выставки в Киеве в июле 2026: афиша художественных и коммерческих событий Киева

Киев в июле 2026 готов удивлять тех, кто не привык пропускать самое интересное.
В этом месяце в столице будут проходить крутые художественные и коммерческие выставки — от иммерсивных шоу, таких как Вселенная Ван Гога, до частных и коммерческих экспозиций.
Если стремишься к новым впечатлениям или просто хочешь вдохновиться по полной — посети эти столичные выставки в июле 2026.
Художественные выставки в Киеве в июле 2026
Иммерсивное шоу Вселенная Ван Гога
- ВДНХ, 7-й павильон (проспект Академика Глушкова, 1).
- Продолжается до 26 июля 2026 года.
- Масштабная коммерческая цифровая выставка, где полотна классика постимпрессионизма оживают на огромных стенах-экранах с помощью 3D-проекций. Отличное место для незабываемых впечатлений и ярких фото.
Художественный проект METANOIA в Киеве
- Галерея современного искусства Imagine Point (большой зал, проспект Голосеевский, 86/1).
- С 19 июня по 18 июля 2026 года.
- Коммерческая выставка современной украинской живописи и арт-объектов от авторов Олеси Рыбченко и Юрия Войтовича. Пространство галереи исследует тему внутренней трансформации и переосмысления бытия.
Выставка Диспаратес и проекты в Музее Ханенко
- Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15–17).
- В течение июля (выставка Диспаратес работает до 26 июля 2026 года).
- Для ценителей классического и графического искусства — обновлённые экспозиции в пространстве Читальня Ханенко.
Презентация иконы Элеуса Ирпинская
- Инновационный парк UNIT.City (ул. Дорогожицкая, 3).
- С 7 по 11 июля.
- Презентация иконы Элеуса Ирпинская является важным культурным событием, которое символизирует возрождение, память и стойкость городов Киевщины.
Выставка ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
- Галерея современного искусства Imagine Point, малый зал (проспект Голосеевский, 86/1).
- С 18 июля по 16 августа.
- Камерная коммерческая экспозиция. Проект предлагает зрителю погрузиться в философские размышления через художественные решения украинских творцов.
Выставка Мерцающие связи. Украинская живопись на грани 90-х и настоящего
- Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецкий арсенал», правое крыло (ул. Лаврская, 10–12).
- Со 2 по 5 июля.
- Знаковый выставочный проект, исследующий мосты между украинским искусством периода восстановления Независимости и современностью. Экспозиция открывается в восстановленном после повреждений крыле здания.
Коммерческие выставки в Киеве в июле 2026
Коммерческая B2B-выставка Leather and Shoes 2026
- Международный выставочный центр (МВЦ, Броварской проспект, 15).
- 14–17 июля 2026 года.
- Это крупнейшая в Украине международная специализированная выставка обуви, кожи и меха, где представляют тренды будущих сезонов и дизайнерские образцы.
Выставки в Киеве 2026: бесплатный вход
Мультимедийная и классическая выставка Город силы (в рамках Kyiv Art Days)
- Арт-пространство и галерея Avangarden (ул. Сечевых Стрельцов, 23а).
- Продолжается ежедневно до 27 июля 2026 года (с 10:00 до 22:00).
- Художественное исследование атмосферы и архитектуры Киева. Здесь собраны работы топовых украинских художников (Сергей Майдуков, Алексей Кондаков, Елена Придувалова, сёстры Фельдман, Etching Room 1 и другие). Отличное современное пространство, где можно не только бесплатно посмотреть на искусство, но и выпить кофе.
Выставочный проект Украина: на передовой будущего
- Центр современного искусства в Киеве PinchukArtCentre (ул. Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2).
- Продолжается на протяжении всего июля (до 30 августа 2026 года). График работы: со среды по воскресенье, с 12:00 до 21:00.
- Проект Фонда Виктора Пинчука в сотрудничестве с Офисом Президента Украины сначала представили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а теперь его перенесли в Киев. Помимо самой экспозиции современного искусства, центр предлагает бесплатные экскурсии с гидами: в будние дни (ср–пт) в 18:00, а в выходные — в 14:00, 16:00 и 18:00. Вход бесплатный.
Если стремишься найти тихий уголок для уединения и почувствовать красоту природы, загляни в парк Киото в Киеве — где он находится и что интересного там можно посмотреть, мы рассказывали в другом материале.
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