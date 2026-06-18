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Парк Наталка в Киеве: история развития одного из самых современных объектов ландшафтного искусства

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 18 июня 2026, 21:00 4 мин.
парк наталка киев

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