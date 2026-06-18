Парк Наталка в Киеве: история развития одного из самых современных объектов ландшафтного искусства

Парк Наталка, расположенный на правом берегу Днепра в Оболонском районе Киева, сегодня признан одним из лучших и современных объектов ландшафтно-паркового искусства в Украине.

Эта зеленая зона площадью около 25 гектаров простирается вдоль Оболонской набережной от местного гольф-центра до Северного моста.

Читай в материале подробнее о парке Наталка, его истории, как до него добраться и другие интересные факты.

Парк Наталка в Киеве: история создания и развития

Свое название локация получила от одноименного природного урочища, которое на протяжении многих десятилетий оставалось дикой, незастроенной территорией между жилыми кварталами Оболони и рекой.

Долгое время здесь царил обычный заброшенный пустырь с непроглядными зарослями, куда горожане наведывались разве что для коротких прогулок с домашними питомцами.

Ситуация коренным образом изменилась в 2013–2015 годах, когда землю урочища попытались передать под коммерческую застройку для строительства очередного жилого комплекса высотной этажности.

Это спровоцировало масштабные протесты местного сообщества, которое объединилось в общественную организацию Парк Наталка.

Неравнодушным киевлянам в длительном и конструктивном диалоге с городскими властями удалось заблокировать строительство, вернуть арендованный прибрежный участок в коммунальную собственность столицы и инициировать масштабный проект создания современного европейского парка.

Официальная комплексная реконструкция ландшафтного пространства началась в 2013 году и реализовывалась в несколько очередей.

Торжественное открытие первой очереди парка состоялось 27 мая 2017, второй — 13 июля 2018, а финальные этапы благоустройства завершились в 2019 году.

Важным инфраструктурным прорывом стал 2024 год, когда был открыт пешеходный мост Волна Азову, непосредственно соединивший материковую территорию парка Наталка с соседним Оболонским островом, значительно расширив общую рекреационную зону.

С точки зрения планирования, архитекторы стремились максимально сохранить существующие вековые зеленые насаждения, поэтому интегрировали новые объекты в сложившуюся еще в конце 1970-х годов систему дорожек.

Исторической изюминкой и узнаваемым архитектурным символом Наталки является огромный железобетонный кессон — 52-метровый фрагмент секретного довоенного строительства подводного тоннеля и поднепровской железной дороги, которое развернулось здесь в 1939 году и было полностью свернуто в 1941 году с начала Второй мировой войны.

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Парк Наталка: что изменилось

Сегодня ландшафтный комплекс гармонично продлевает архитектурный ансамбль Оболонской набережной и сквера Сад камней.

Здесь обустроены идеальные английские газоны, высажены аллеи, живые изгороди, цветочные партеры, декоративные деревья, а также экзотические сакуры и магнолии.

Низинный рельеф местности позволяет посетителям иметь непосредственный контакт с водой, для чего по линии Днепра проложены специальные экодорожки, а сам берег надежно укреплен стильными габионными стенками из камня и металлической сетки.

Этот объект придает парку особый исторический шарм, а активисты сознательно сохранили часть старого природного ландшафта вокруг него.

Кроме исторических достопримечательностей парк предлагает богатую инфраструктуру для активного и семейного отдыха:

современные детские городки,

лабиринты,

зоны отдыха с беседками,

видовые смотровые площадки,

беговая дорожка со специальным мягким травмобезопасным покрытием длиной 400 метров

а также разветвленная сеть велопешеходных аллея-дорожек.

Для спортсменов оборудованы мультифункциональные площадки для баскетбола, волейбола, поля для мини-футбола, тренажерный комплекс под открытым небом и отдельная зона для фитнеса.

На местном причале доступен прокат лодок и катамаранов, работает конная секция, а влюбленные пары часто посещают романтическую фотозону в виде большого белого сердца.

В вечернее время территория парка полностью меняется благодаря яркой системе декоративного освещения фонарей и огоньков ландшафтных фигур.

Где находится парк Наталка в Киеве

Адрес парка — Оболонская набережная, 9.

Добраться до этой локации из любого уголка столицы можно всего за 40–50 минут: в шаговой доступности расположены станции Оболонско-Теремковской (синей) линии метрополитена, а поблизости от Северного моста регулярно курсирует большое количество маршрутов наземного общественного транспорта.

Фото: Википедия.

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