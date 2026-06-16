Парк фонарей в Одессе: цены и как попасть на выставку

12 июня свои двери открыло уникальное пространство для всей семьи — выставка Парк фонарей в Одессе. Это не просто иллюминация, а настоящий портал в магический мир, где на каждом шагу оживают сказки, царят эльфы, феи и мифические драконы.

Выставка Парк фонарей в Одессе: что показывают

Организаторы подготовили более 30 тематических зон. Только представь: гигантские световые фигуры, некоторые из которых достигают 7 метров в высоту! Все они кропотливо созданы вручную из натурального шелка и подсвечены с помощью 50 тысяч LED-ламп.

Гости смогут прогуляться по загадочному “Лесу сказочных фей и эльфов”, сделать романтические фото в “Тоннеле влюбленных”, познакомиться с “Магическими котами” и увидеть величественного “Золотого дракона”. Кстати, инсталляции абсолютно экологичны и работают в энергосберегающем режиме.

Кроме самой выставки, на локации есть чем заняться: работают фуд-корты, аттракционы для детей, интерактивные развлечения и удобные зоны для отдыха.

Где находится локация и как туда попасть

Если ты планируешь визит и ищешь, где расположена эта красота, запоминай: сказка развернулась под открытым небом в известном всем горожанам месте. Найти парк фонарей в Преображенском парке в Одессе очень легко — световое сияние и волшебная атмосфера сами приведут вас к главному входу.

Получить пропуск в мир магии максимально просто: вы можете приехать непосредственно в парк и приобрести билет в кассе на месте, или же сделать это заранее онлайн на официальном сайте организаторов.

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График: парк фонарей в Одессе как работает и сколько продлится

Поскольку главная магия раскрывается именно в темное время суток, локация имеет вечерний график. Итак, парк фонарей в Одессе как работает: двери в мир иллюминаций открыты ежедневно с 20:30 до 23:00.

Особое внимание стоит обратить на выходные (пятницу, субботу, воскресенье) и праздники. В это время атмосферу будут дополнять невероятные световые и файер-шоу, а также выступления аниматоров.

Если ты волнуешься, что не успеешь посетить локацию этим летом, у нас хорошая новость. На вопрос, парк фонарей в Одессе сколько продлится выставка, организаторы отвечают масштабно: проект будет работать долго — вплоть до 9 августа 2026 года! Времени хватит всем, чтобы неоднократно вернуться за позитивными эмоциями.

Сколько стоит входной билет в парк фонарей в Одессе

Чтобы спланировать бюджет на отдых, стоит заранее узнать про парк фонарей в Одессе: вход и цены. Стоимость зависит от дня недели, ведь в выходные гостей ждет дополнительная шоу-программа.

У будние дни (без шоу-программы):

Взрослый билет — 250 грн;

Детский билет (от 3 до 12 лет) — 200 грн.

Пятница – воскресенье и праздничные дни (с шоу-программой):

Взрослый билет — 350 грн;

Детский билет (от 3 до 12 лет) — 250 грн.

Малыши до 3-х лет, а также люди с инвалидностью I и II групп могут посещать выставку абсолютно бесплатно в любой день.

Кроме того, организаторы анонсируют проведение специального социального дня. Тогда вход будет свободным для детей-сирот, участников боевых действий, их детей и семей погибших защитников (точную дату сообщат дополнительно в анонсах).

Фото: Парк Фонарей.

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