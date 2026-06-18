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Парк Наталка в Києві: історія розвитку одного з найсучасніших об’єктів ландшафтного мистецтва

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 18 Червня 2026, 21:00 4 хв.
парк наталка київ

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