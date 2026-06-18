Парк Наталка в Києві: історія розвитку одного з найсучасніших об’єктів ландшафтного мистецтва

Парк Наталка, розташований на правому березі Дніпра в Оболонському районі Києва, сьогодні визнаний одним із найкращих та найсучасніших об’єктів ландшафтно-паркового мистецтва в Україні.

Ця зелена зона площею близько 25 гектарів простягається вздовж Оболонської набережної від місцевого гольф-центру до Північного мосту.

Читай в матеріалі детальніше про парк Наталка, його історію, як до нього дістатися та інші цікаві факти.

Парк Наталка в Києві: історія створення та розвитку

Свою назву локація отримала від однойменного природного урочища, яке протягом багатьох десятиліть залишалося дикою, незабудованою територією між житловими кварталами Оболоні та річкою.

Тривалий час тут панував звичайний занедбаний пустир із непроглядними заростями, куди городяни навідувалися хіба що для коротких прогулянок із домашніми улюбленцями.

Ситуація докорінно змінилася у 2013–2015 роках, коли землю урочища спробували передати під комерційну забудову задля зведення чергового житлового комплексу висотної поверховості.

Це спровокувало масштабні протести місцевої громади, яка об’єдналася в громадську організацію Парк Наталка.

Небайдужим киянам у тривалому та конструктивному діалозі з міською владою вдалося заблокувати будівництво, повернути орендовану прибережну ділянку у комунальну власність столиці та ініціювати масштабний проєкт створення сучасного європейського парку.

Офіційна комплексна реконструкція ландшафтного простору розпочалася у 2013 році й реалізовувалася в кілька черг.

Урочисте відкриття першої черги парку відбулося 27 травня 2017 року, другої — 13 липня 2018 року, а фінальні етапи благоустрою завершилися у 2019 році.

Важливим інфраструктурним проривом став 2024 рік, коли було відкрито пішохідний міст Хвиля Азову, який безпосередньо поєднав материкову територію парку Наталка із сусіднім островом Оболонський, значно розширивши загальну рекреаційну зону.

З погляду планування, архітектори прагнули максимально зберегти наявні вікові зелені насадження, тому інтегрували нові об’єкти у сформовану ще наприкінці 1970-х років систему доріжок.

Історичною родзинкою та найвпізнаванішим архітектурним символом Наталки є величезний залізобетонний кесон — 52-метровий фрагмент секретного довоєнного будівництва підводного тунелю та піддніпровської залізниці, яке розгорнулося тут у 1939 році й було повністю згорнуте в 1941 році через початок Другої світової війни.

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Парк Наталка: що змінилося

Сьогодні ландшафтний комплекс гармонійно продовжує архітектурний ансамбль Оболонської набережної та скверу Сад каменів.

Тут облаштовано ідеальні англійські газони, висаджено алеї, живоплоти, квітникові партери, декоративні дерева, а також екзотичні сакури й магнолії.

Низинний рельєф місцевості дозволяє відвідувачам мати безпосередній контакт із водою, для чого вздовж лінії Дніпра прокладені спеціальні екодоріжки, а сам берег надійно укріплений стильними габіонними стінками з каменю та металевої сітки.

Цей об’єкт додає парку особливого історичного шарму, а активісти свідомо зберегли частину старого природного ландшафту навколо нього.

Окрім історичних пам’яток, парк пропонує багату інфраструктуру для активного та сімейного відпочинку:

сучасні дитячі містечка,

лабіринти,

зони відпочинку з альтанками,

видові оглядові майданчики,

бігова доріжка зі спеціальним м’яким травмобезпечним покриттям довжиною 400 метрів

а також розгалужена мережа велопішохідних алея-доріжок.

Для спортсменів обладнано мультифункціональні майданчики для баскетболу, волейболу, поля для міні-футболу, тренажерний комплекс під відкритим небом та окрему зону для фітнесу.

На місцевому причалі доступний прокат човнів і катамаранів, працює кінна секція, а закохані пари часто відвідують романтичну фотозону у вигляді великого білого серця.

У вечірній час територія парку повністю змінюється завдяки яскравій системі декоративного освітлення ліхтарів та вогників ландшафтних фігур.

Де знаходиться парк Наталка в Києві

Адреса парку — Оболонська набережна, 9.

Дістатися до цієї локації з будь-якого куточка столиці можна всього за 40–50 хвилин: у кроковій доступності розташовані станції Оболонсько-Теремківської (синьої) лінії метрополітену, а поблизу Північного мосту регулярно курсує велика кількість маршрутів наземного муніципального громадського транспорту.

Фото: Вікіпедія.

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