Язык культуры: картины Марии Примаченко ожили на новой коллекции одежды Андре Тана

Недавно Украина отмечала День вышиванки, но носить украинскую традиционную одежду уместно не только раз в году! Ведь стильный гардероб с украинской айдентикой дополнит твой ежедневный образ. В частности, когда такой создал один из известнейших дизайнеров Андре Тан. Модельер представил капсульную коллекцию Спадщина, в основу которой легли мотивы картин Марии Примаченко. Рассказываем больше деталей о новой коллекции Андре Тана в материале. Новая коллекция Андре Тана Спадщина Совместно с фондом Марии Примаченко и правнучкой выдающейся художницы Анастасией дизайнер создал новый раздел в истории украинской моды. Коллекция Спадщина — это сочетание традиционного искусства с урбанистической модой. На элементах женского гардероба новой коллекции можно увидеть фантастических зверей, символические орнаменты Марии Примаченко. — Цель коллекции — интегрировать творчество Марии Примаченко в современный быт и предоставить каждой женщине возможность стать полотном, на котором оживает искусство. Мы создали изысканные вещи, в которых сочетается элегантность, художественная ценность и чувство причастности к культурному коду нации, — рассказал Андре Тан. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANDRE TAN (@atan.ua) В новой коллекции ты можешь найти кардиганы, брюки, майки, платья-комбинации из шелка, льняно-хлопковую капсулу из жакета, штанов палаццо, юбки на запах, жилета и платья. Представлены и аксессуары: сумка-шопер, шелковый платок с авторским принтом, набор ароматических свечей с разными ароматами. Читать по теме Национальная легенда Украины! Рассказываем о Марии Примаченко и спасении ее полотен во время войны О выдающейся художнице Марии Примаченко и спасении ее работ в самом начале войны читай на Вікнах. Команда дизайнеров, иллюстраторов и технологов год работала над разработкой линейки. Это не просто одежда. Это уважение к наследию. Это язык культуры, — отмечают авторы в сообщении. В частности, принты печатали тремя способами для сохранения яркости цвета и точности линий. Лицом кампании стала правнучка художницы Анастасия Примаченко. Язык культуры: картины Марии Примаченко ожили на новой коллекции одежды Андре Тана / 12 Фотографий Раньше картины Марии Примаченко украшали центральный магазин в столице! Посмотреть впечатляющие фото можно по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Андре Тан, Искусство, Мода Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter