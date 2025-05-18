Недавно Украина отмечала День вышиванки, но носить украинскую традиционную одежду уместно не только раз в году! Ведь стильный гардероб с украинской айдентикой дополнит твой ежедневный образ.

В частности, когда такой создал один из известнейших дизайнеров Андре Тан. Модельер представил капсульную коллекцию Спадщина, в основу которой легли мотивы картин Марии Примаченко.

Рассказываем больше деталей о новой коллекции Андре Тана в материале.

Новая коллекция Андре Тана Спадщина

Совместно с фондом Марии Примаченко и правнучкой выдающейся художницы Анастасией дизайнер создал новый раздел в истории украинской моды.

Коллекция Спадщина — это сочетание традиционного искусства с урбанистической модой.

На элементах женского гардероба новой коллекции можно увидеть фантастических зверей, символические орнаменты Марии Примаченко.

— Цель коллекции — интегрировать творчество Марии Примаченко в современный быт и предоставить каждой женщине возможность стать полотном, на котором оживает искусство. Мы создали изысканные вещи, в которых сочетается элегантность, художественная ценность и чувство причастности к культурному коду нации, — рассказал Андре Тан.

В новой коллекции ты можешь найти кардиганы, брюки, майки, платья-комбинации из шелка, льняно-хлопковую капсулу из жакета, штанов палаццо, юбки на запах, жилета и платья.

Представлены и аксессуары: сумка-шопер, шелковый платок с авторским принтом, набор ароматических свечей с разными ароматами.

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Команда дизайнеров, иллюстраторов и технологов год работала над разработкой линейки. Это не просто одежда.

Это уважение к наследию. Это язык культуры, — отмечают авторы в сообщении.

В частности, принты печатали тремя способами для сохранения яркости цвета и точности линий.

Лицом кампании стала правнучка художницы Анастасия Примаченко.

Язык культуры: картины Марии Примаченко ожили на новой коллекции одежды Андре Тана / 12 Фотографий

Раньше картины Марии Примаченко украшали центральный магазин в столице! Посмотреть впечатляющие фото можно по ссылке.

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