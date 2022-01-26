Поддержка, доводящая до самоубийства: почему дети вступают в группы смерти

Около шести лет назад постсоветские страны всколыхнула новость о группах смерти в социальных сетях. Это как своеобразная квест-игра с летальным исходом.

Участники имеют определенное количество задач, которые выполняют ежедневно, а последнее — совершить самоубийство.

Эти игры имели разные названия, самое популярное — Синий кит. Об этом говорили во всех новостях, и каждый подросток знал об этой игре.

Я помню момент, когда это началось. Тогда как раз училась в старших классах.

Учителя были очень взволнованы этим явлением, ведь несколько школьников ходили с сильными порезами, на партах были вырезаны названия игры, а кое-где по Украине происходили случаи детских самоубийств.

Но что толкает детей на такие поступки?

Почему дети становятся участниками групп смерти

Суицид — это проблема, которая всегда была и будет, независимо от соцсетей и групп смерти.

Дети страдают от буллинга, нехватки внимания от родителей. Некоторые из них растут в не очень радушной среде.

С появлением интернета издевательства приобрели большие масштабы.

То же, что когда-то делали офлайн, только с большей жестокостью теперь могут делать в онлайне. И если свидетелями буллинга в классе могли становиться 20-30 человек, то представьте, что такое киберпространство.

— Это могут быть миллионы просмотров, — говорит директор по защите прав человека общественной организации iDemocracy Николай Кулеба.

Подросток Александр (имя было изменено в целях безопасности) в своем комментарии для BBC Украина рассказал, что был участником группы смерти, ведь именно там мог найти поддержку.

Был такой момент в жизни, когда у меня были очень плохие отношения с родителями и буллинг в школе. В группе я искал поддержку, искал людей, которые меня поймут, — рассказывает юноша.

По его словам, он постоянно был на связи со своим куратором. Она его жалела, успокаивала и давала советы.

Она была хорошим другом через интернет.

Так называемые кураторы — это люди, создающие группы или являющиеся их администраторами. Поэтому они должны давать участникам задания.

Кураторы контролируют, просят отчетность о проделанной работе.

Раньше покинуть эти группы смерти было невозможно, по крайней мере, так говорили сами кураторы и угрожали подросткам и их семьям. В целом дети не очень осведомлены о медиабезопасности, поэтому велись на подобные угрозы и заканчивали жизнь из-за тупика.

Карантин и группы смерти

Через несколько лет карантина ситуация с детскими суицидами в стране ухудшилась.

— Моменты, связанные с депрессивными состояниями, с изоляцией, с чувством одиночества, недостатком общения — очень сильно повлияли, особенно на детей подросткового возраста, — рассказывает психолог Алена Кривуляк.

Ведь изолированность, недостаток живого общения и постоянная замкнутость в одном пространстве с родителями очень влияют на психику.

Постоянные недоразумения, ссоры, отсутствие обычного режима жизни и встреч с друзьями удручают состояние подростка.

Поэтому они решают искать поддержку в интернете, где и находят такие группы смерти.

Работники Национальной горячей линии для детей и подростков сообщают, что за первую половину 2021 количество обращений к ним почти достигло числа за весь 2020 год.

Также рассказывают, что при обращении абоненты рассказывают об этих группах, своем опыте и могут отправлять скриншоты переписок.

Как предотвратить детский суицид

Психолог говорит, что мысль о суициде появляется из-за тупика.

Когда я пытаюсь разрулить свои проблемы, но у меня не выходит. Мне нужно сделать хотя бы что-нибудь, чтобы стало легче.

— И, к сожалению, это “хоть что-нибудь” — и есть мнение о том, что, если не будет меня, не будет и проблемы, — объясняет специалист.

Прежде всего, вы должны уделять достаточно внимания своему ребенку. Быть ему другом, а не диктатором. Попытаться объяснить свои переживания и наладить диалог.

Также вы можете настроить на своих домашних гаджетах родительский контроль, чтобы ребенку не попадался опасный контент.

В школах должны проводить уроки, где будут объяснять элементарные правила кибербезопасности, ведь кто-то может воспользоваться нашими данными в интернете, если они незащищены.

Специальное подразделение полиции — киберполиция проводит расследование и пытается найти и заблокировать группы смерти. В этом им можно помочь.

Если у вас есть информация об опасном контенте в сети, ее можно анонимно отправить на специальный почтовый ящик департамента киберполиции — [email protected]а.

Также следует помнить, что ты всегда можешь найти помощь. Если боишься рассказать о своих проблемах родным или друзьям, ты всегда можешь обратиться на горячие линии поддержки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работают Национальные горячие линии в Украине.