Фильм ГУР: Код Сикора — дата выхода экшна об уникальной спецоперации

В Украине на большие экраны выйдет основанный на реальных событиях экшн ГУР: Код Сикора, который расскажет украинцам об уникальной специальной операции Главного управления разведки в 2023 году. Собрали в нашем материале все, что известно о сюжете и съемках шпионской киноленты ГУР: Код Сикора.

ГУР: Код Сикора — дата выхода фильма

Дата премьеры ГУР: Код Сикора во всех кинотеатрах Украины – 12 ноября 2026 года. Известно, что приключенческий фильм имеет продолжительность 2 часа и возрастные ограничения для зрителей 16+.

Также создатели фильма планируют показать его иностранной аудитории. Первый тизер был представлен на киномаркете Marché du Film 78-го Каннского кинофестиваля еще в прошлом году.

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Трейлер и сюжет фильма ГУР: Код Сикора

Создатели фильма показали его официальный трейлер и постер в символическую дату — День военной разведки Украины, ежегодно отмечаемый 7 сентября.

В основе сюжета лежит реальная история военного времени, когда летом 2023-го во время спецоперации ГУР под названием Синица российский пилот перегнал на территорию Украины военно-транспортный вертолет РФ с ценным секретным оборудованием.

В центре кинодрамы — задействованный в сложной спецоперации офицер ГУР Максим “Сикора”. Мужчина не сразу бросается в бой, когда начинается полномасштабная война. Однако после российских преступлений на Донбассе и Киевщине Максим присоединяется к борьбе за Родину.

Режиссер и исполнитель главной роли в ленте Ахтем Сеитаблаев отметил, что для него эта киноистория, прежде всего, о людях.

— О тех, кто берет на себя ответственность, рискует, теряет, делает непростой выбор и находит в себе силы продолжать борьбу даже тогда, когда собственный мир, кажется, разрушен, — сказал Сеитаблаев.

Режиссер также отметил, что очень хочет, чтобы это украинское кино было услышано не только как история успешной операции, но и как лента о борющейся стране и людях, благодаря которым имеем свои победы.

Актерский состав фильма ГУР: Код Сикора

Главные роли в приключенческом фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев, Ангелина Усанова и Максим Девизоров. Над созданием ГУР: Код Сикора работала кинокомпания F Films вместе с отделом коммуникаций Командование Сил ТРО Вооруженных Сил Украины ТРО Медиа.

Съемки прошли на территории Украины и Испании при поддержке Госагентства по вопросам кино, в партнерстве и содействии ГУР, UnitedContentHub, B&H Classic Films, а также телеканалов ICTV2 и Армия TV.

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Фото: скриншот c YouTube

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