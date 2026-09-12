Земля, Белая птица и Атлантида: культовые украинские кинокартины для тебя

Каждый год во вторую субботу сентября украинцы отмечают особый праздник — День украинского кино. Это дата, когда зрители, режиссеры, актеры и сценаристы вспоминают историю национального кинематографа и говорят о его будущем.

В 2025 году День украинского кино 12 сентября станет прекрасным поводом снова погрузиться в мир украинских фильмов, которые отражают нашу культуру, историю и современность.

День украинского кино 2026: значение праздника

День украинского кино 2026 — это не просто официальная дата. Это напоминание о том, что национальное кино способно рассказывать миру уникальные украинские истории.

В этот день в кинотеатрах, культурных центрах и на онлайн-платформах обычно проходят показы современных и классических фильмов.

Земля (1930) — шедевр к Дню украинского кино

Фильм Александра Довженко считается вершиной мирового немого кино и вошел в список лучших лент всех времен. Это история о жизни украинского села в начале коллективизации: о земле, хлебе, поколениях и вечном цикле природы.

Сюжет сосредоточен на конфликте между крестьянами-зажиточниками и новым коллективным строем, но подан через образы жизни, смерти и обновления. Особенностью Землі стал ее поэтический язык кино: символические кадры зрелой ржи, неба, лиц людей и самого процесса труда.

Это не просто фильм об истории — это кино-поема об Украине, о ее земле и людях. Именно Земля положила начало целому направлению поэтического кино, которое впоследствии развили Іллєнко, Параджанов и Миколайчук.

Просмотр этой картины в День украинского кино 12 сентября — это возможность почувствовать глубину украинской культуры и понять, почему Довженко считается одним из величайших кинематографистов ХХ века.

Тіні забутих предків (1965) — легенда к Дню украинского кино

Фильм Сергея Параджанова, снятый по одноименному роману Михаила Коцюбинского, стал настоящим прорывом украинского кинематографа. В центре сюжета — трагическая история любви Ивана и Марички, двух молодых гуцулов, которых разделила давняя вражда между их родами.

Картина поражает не только драматизмом, но и невероятным визуальным языком. Оператор Юрий Іллєнко создал кадры, которые стали классикой мирового кино: красочные обряды, гуцульские свадьбы, похороны, повседневная жизнь Карпат. В главной роли Ивана блестяще сыграл Иван Миколайчук, который после этой работы стал символом украинского кино.

Тіні забутих предків получили международное признание, десятки наград на кинофестивалях и сделали Украину известной в мире как страну с уникальным поэтическим кино.

Просмотр этой ленты в День украинского кино 12 сентября — это всегда особое событие. Она напоминает, что украинское кино умеет сочетать глубину народных традиций, драматическую историю и мировой уровень искусства.

Атлантида (1932) — утраченное старое украинское кино

Фильм Атлантида снят в 1932 году на Киевской кинофабрике. Это одна из ранних украинских картин, созданных в период становления советского кинематографа.

К сожалению, значительная часть материала считается утраченной, поэтому сегодня Атлантида относится к тем фильмам, которые почти не дошли до современного зрителя.

Сюжет был посвящен социальным идеям эпохи: борьбе старого и нового, мечтам об идеальном обществе, что символически перекликалось с легендой о мифической Атлантиде. Как и многие картины 1930-х, Атлантида сочетала художественное кино с элементами агитации, но вместе с тем имела черты экспериментального искусства.

Сегодня об этом фильме остались лишь упоминания в архивах и кинохрониках.

Однако включение Атлантиди в контекст Дня украинского кино 12 сентября напоминает нам о ценности даже утраченных лент. Они являются свидетельством того, что украинский кинематограф формировался еще в начале ХХ века и уже тогда стремился осмыслять мировые темы.

Білий птах з чорною ознакою (1971) — драма ко Дню украинского кино

Фильм Юрия Іллєнка стал знаковым явлением украинского кино 70-х годов. В центре сюжета — судьба четырех братьев из Буковины, которые во времена Второй мировой войны оказались по разные стороны баррикад. Одни сотрудничают с советской властью, другие уходят в подполье, а кто-то просто пытается выжить.

Картина очаровывает визуальной красотой — операторская работа, символические образы и народные мотивы делают ее уникальной. Но в то же время Білий птах з чорною ознакою — это фильм о боли разделенной семьи, утрате и трудном выборе.

В День украинского кино 12 сентября просмотр этой картины напоминает, что украинская культура всегда умела говорить о самых тяжёлых темах языком искусства.

Вавилон ХХ (1979)

Фильм стал режиссёрским дебютом Івана Миколайчука, который одновременно исполнил главную роль. Действие разворачивается в селе во время установления советской власти.

Местные жители переживают столкновение старого и нового миров: одни стремятся жить по традициям предков, другие ищут новую правду.

Сюжет наполнен символами, философскими диалогами и глубокими образами.

В центре истории — мудрый крестьянин Фабіян, которого играет сам Миколайчук, и его непримиримый конфликт с фанатичной властью.

Эта картина стала одним из последних шедевров украинского поэтического кино 60–70-х и долгое время была под запретом. Просмотр Вавилону ХХ в День украинского кино 12 сентября — это способ вспомнить, что украинское кино всегда имело собственный голос, даже в самые трудные времена.

Кіборги — фильм к Дню кино в Украине

Фильм Ахтема Сеітаблаєва, в главных ролях — В’ячеслав Довженко, Роман Ясіновський и Андрій Ісаєнко.

История рассказывает о защитниках Донецкого аэропорта. В центре — судьбы разных людей, которые стали братьями по оружию. Это не документальная хроника, а художественная история, основанная на реальных событиях.

Кіборги показывают не только бои, но и внутренние переживания воинов, их мечты и страхи. Просмотр этой картины в День кино в Украине — это способ отдать дань защитникам и напомнить, что настоящее кино всегда говорит о людях.

Поводир — историческая драма

Режиссер Олесь Санін. В главных ролях — Станіслав Боклан, певица Джамала и юный актер Антон Святослав Грін.

События происходят в 1930-х годах. Маленький мальчик из Америки теряет отца и путешествует по Украине с кобзарем. Он становится свидетелем ужасных преступлений советской власти.

Фильм стал важным культурным явлением, ведь впервые на большом экране показал трагедию уничтожения кобзарей.

Просмотр в День українського кіно 12 вересня поможет ещё раз задуматься над тем, какую цену заплатила Украина за свою свободу.

І будуть люди — сериал

Режиссер Аркадий Непиталюк, по роману Анатолия Дімарова.

В центре сюжета — жизнь крестьян от революции 1917 года до Второй мировой войны. Через судьбы нескольких семей зритель видит коллективизацию, голод, репрессии и войну.

Сериал показывает, как простые люди переживали великие катастрофы истории: любили, предавали, боролись за жизнь. В главных ролях — Олексій Нагрудний, Катерина Степанкова и Остап Дзядек.

Этот масштабный проект помогает понять, как крупные исторические события влияли на судьбы простых людей. Просмотр в День українського кіно 2026 превращается в путешествие в прошлое, которое отзывается в настоящем.

Я працюю на цвинтарі — философское кино в День кино

Фильм Олексія Тараненка по книге Павла Белянского. В главных ролях — Віталій Салій, Анна Саліванчук и Віктор Жданов.

История строится вокруг Сашка, работника ритуальной компании. Его работа — общаться с клиентами, которые потеряли близких.

Каждая новая встреча становится историей о жизни, любви и боли. Хотя тема фильма кажется мрачной, в нём много чёрного юмора и философских размышлений.

В День кино в Украине эта лента напоминает, что даже во мраке можно найти свет.

Спіймати Кайдаша — современная классика в День украинского кино

Современная адаптация романа Івана Нечуя-Левицького. Действие перенесено в XXI век: семья Кайдашей живет в селе, но их проблемы знакомы каждому украинцу.

Борьба поколений, ссоры из-за наследства, конфликты между родителями и детьми показаны с юмором и драмой одновременно. Сериал доказывает, что классика может быть актуальной и сегодня.

В День українського кіно 12 вересня эта история напоминает: семья — это основа всего.

Почему важен День кино в Украине

День українського кіно — это возможность напомнить себе, что отечественный кинематограф имеет глубокие традиции и современные достижения. Каждый просмотренный фильм — это шаг к пониманию нашей культуры.

А День українського кіно 12 сентября 2026 года станет поводом открыть новые страницы любимого искусства.

А ещё раньше мы давали список мощных украинских фильмов. Подборка создана по собственным рекомендациям актеров.

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