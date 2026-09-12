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Земля, Белая птица и Атлантида: культовые украинские кинокартины для тебя

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 сентября 2026, 13:00 7 мин.
день украинского кино
Фото IMDb

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