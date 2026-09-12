Стиль життя Шоу-біз
Розбір

Земля, Білий птах і Атлантида: культові українські кінокартини для тебе

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Вересня 2026, 13:00 7 хв.
день українського кіно
Фото IMDb

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь