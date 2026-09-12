Стиль життя Свята

День міста Миколаїв у 2026 році: дата свята та святкова програма

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Вересня 2026, 10:00 2 хв.
день міста миколаїв
День міста Миколаїв Фото Pexels

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