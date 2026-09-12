День міста Миколаїв у 2026 році: дата свята та святкова програма

Цьогоріч місту-герою України виповниться 237 років. Всі ці роки Миколаїв стояв мужньо, боронячи власний народ. Читай у матеріалі, як будуть святкувати День міста Миколаїв та якою буде святкова програма.

День міста Миколаїв 2026: коли буде свято та урочиста частина

День міста Миколаїв кожен рік припадає на різне число, а саме на другу суботу вересня. Цьогоріч свято відбудеться 12 вересня.

У Миколаєві цьогоріч не планують проводити масштабні масові заходи до Дня міста через безпекову ситуацію.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що інтенсивність російських атак та поява нових типів ударних безпілотників створюють надто великі ризики для містян. За його словами, влада не може наражати людей на небезпеку заради святкування. Водночас повністю відмовлятися від святкової атмосфери не планують — місто готуватимуть до відзначення у безпечних форматах. Читати на тему Календар свят на вересень 2026: кого і коли вітати на початку осені Календар свят на вересень 2026: професійні дні, важливі дати та пам’ятні події місяця.

День міста Миколаїв та цікаві факти про нього

Місто відоме не лише своєю стійкістю, але й таємницями. Саме під Миколаєвом знаходяться багатоярусні катакомби, про походження яких наразі немає жодної інформації.

Цікавим може бути і єдиний в Україні міст, що розводиться не вгору, а вбік. Зазначимо, що попри оголошену аварійність у 2008 році, міст досі виконує свою функцію: кожен день ним користуються тисячі людей.

Існує не менш захопливий факт щодо Дня міста, адже це свято припадає на одну дату з іншим — День фізичної культури й спорту в Україні. Саме через це більшість минулорічних святкувань Дня міста супроводжувалась спортивними змаганнями.

Не менш відомий Миколаїв і своїми суднобудівними заводами. Перший фрегат, що був збудований, має назву “Святий Миколай” — був спущений на воду 25 серпня 1790 року на Миколаївському адміралтействі: саме воно стало основною базою розробки та створення Чорноморського флоту.

Читай також про Дні міста в Україні у 2026 році: коли і як святкуватимуть — повний календар.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!