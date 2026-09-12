Инфаркт может быть неожиданным: кардиолог опроверг 5 мифов о болезнях сердца

Сердечно-сосудистые катастрофы ежегодно возглавляют глобальные антирейтинги причин смертности. Однако вокруг нашего главного двигателя до сих пор циркулирует множество опасных выдумок. Общество привыкло думать, что инфаркты — это исключительно участь пожилых людей или же мужчин, которые работают на стрессовых должностях.

Ведущий специалист авторитетной клиники Cleveland Clinic, кардиолог Люк Лаффин, решил расставить все точки над и. Он проанализировал пять самых популярных стереотипов о кардиологическом здоровье и объяснил, как все работает на самом деле.

Сердечные недуги — это сугубо мужская история

В массовом сознании проблемы с сердцем закрепились как маркер мужского нездоровья. Из-за этого немало женщин живут в иллюзии полной безопасности. Однако статистика неумолима: кардиологические проблемы убивают оба пола одинаково часто.

— Они не выбирают людей по полу. Вместо этого женщины имеют уникальные факторы риска, такие как менопауза, прием оральных контрацептивов и некоторые осложнения беременности, — предупреждает доктор Лаффин.

Проблема заключается еще и в социальных ролях. Женщинам катастрофически не хватает ресурса на чекапы.

— Они воспитывают детей, ухаживают за пожилыми родителями и работают. Так сколько времени остается на себя? Собственное здоровье часто отходит на второй план, — констатирует врач.

Эксперт советует не откладывать визит к семейному врачу, чтобы оценить индивидуальные риски и, при необходимости, получить направление к профильному специалисту.

До пенсии можно не волноваться

Юность и молодость не являются бронежилетом от кардиологических патологий. Сбои в работе сердца все чаще фиксируют у пациентов, которые только разменяли третий или четвертый десяток.

— Старший возраст действительно является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. И при одинаковых условиях 70-летний человек с большей вероятностью перенесет инфаркт или инсульт, чем 40-летний. В то же время различные заболевания сердца и кровеносных сосудов возникают и у людей уже в 30-40 лет, — объясняет специалист.

Настоящим триггером здесь выступает генетика. Наследственные проблемы с артериальным давлением или зашкаливающий холестерин могут тихо разрушать сосуды молодых людей, пока те даже не подозревают об опасности. Парадокс в том, что дедушки и бабушки посещают поликлиники значительно чаще, чем их внуки.

— Очень важно, чтобы люди любого возраста, в частности младше 50 лет, регулярно проходили профилактические чекапы. Сдавайте анализы крови, проверяйте уровень холестерина. Болезни сердца действительно возникают у молодых людей, и вы можете опередить проблему, зная свои показатели и уровень риска, — подчеркивает кардиолог.

Плохая наследственность — это приговор, которого не избежать

Узнав об инфарктах у родителей или ближайших родственников, некоторые просто опускают руки, считая свою медицинскую карту заранее написанной. Но современная медицина категорически с этим не согласна.

— Ваши гены – это не ваша судьба. Десятилетия исследований свидетельствуют, что изменения образа жизни являются мощной основой для снижения риска болезней сердца, — утверждает Люк Лаффин.

Формула спасения давно известна: отказ от табака и алкоголя, сбалансированная диета и как минимум 150 минут умеренного спорта еженедельно. Если же генетический фактор окажется слишком агрессивным, на помощь придет фармакология.

— У нас есть безопасные и эффективные препараты, которые помогают контролировать факторы риска болезней сердца. Для людей с сильной семейной предрасположенностью они часто необходимы дополнительно к изменениям образа жизни, — добавляет эксперт.

Ранний контроль давления и холестерина не даст атеросклеротическим бляшкам ни единого шанса.

Если не болит, значит, я здоров

Это одна из самых фатальных ошибок. Сердце — терпеливый орган. Оно может годами страдать молча, не подавая никаких тревожных сигналов, пока ситуация не станет критической.

— На раннем этапе у вас может не быть никаких симптомов. Ишемическая болезнь сердца – самая распространенная форма сердечных заболеваний – обычно развивается медленно и постепенно, по мере накопления атеросклеротических бляшек в артериях сердца, — раскрывает механизм болезни доктор Лаффин.

Часто первым симптомом становится сразу сердечный приступ или резкая боль в ногах (из-за поражения периферических артерий). Задача пациента — сыграть на опережение.

— Ключевые факторы риска болезней сердца, в частности высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина, обычно не имеют никаких симптомов. Именно поэтому так важно ежегодно проходить медицинский осмотр у семейного врача и делать простые анализы, чтобы контролировать свое состояние, — настаивает медик.

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Больное сердце — нормальный спутник старости

Многие воспринимают кардиологические диагнозы после 60 лет как неизбежный налог на старость. Риски действительно растут вместе с цифрами в паспорте, но болезнь не является нормой.

— В этом мифе есть доля правды, ведь с каждым годом наш риск действительно растет. В то же время болезни сердца не являются нормой. Это патологический процесс. И вам не нужно воспринимать его как свою неизбежную судьбу, — уверяет Лаффин.

Вместо того чтобы ждать ухудшения самочувствия, эксперт советует брать ситуацию в свои руки.

— Я вижу людей, которым больше 80 и даже 90 лет, с очень высоким качеством жизни и высоким уровнем аэробной выносливости. Они активно занимались физическими упражнениями, что, на мой взгляд, играет наибольшую роль, и принимали назначенные им лекарства, — делится опытом врач.

Чтобы минимизировать влияние возраста, специалисты рекомендуют регулярно обследоваться, не игнорировать назначения врача, найти комфортный вид спорта (желательно в группе для социализации) и пересмотреть рацион вместе с квалифицированным диетологом.

Главное правило от кардиолога звучит просто:

Это не должно превращаться в навязчивую идею, но забота о здоровье сердца должна быть частью вашей повседневной жизни.

Напомним, ученые назвали простую формулу, которая спасает от инфаркта.

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