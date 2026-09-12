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Инфаркт может быть неожиданным: кардиолог опроверг 5 мифов о болезнях сердца

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 сентября 2026, 09:00 5 мин.
Сердце может болеть без симптомов: кардиолог развеял 5 опасных мифов
Фото Pexels

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