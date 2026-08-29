Стиль жизни

В какое время лучше завтракать, чтобы дольше жить: результаты исследования

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 августа 2026, 09:00 3 мин.
В какое время лучше завтракать, чтобы дольше жить
Фото Pexels

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