В какое время лучше завтракать, чтобы дольше жить: результаты исследования

Мы привыкли тщательно выбирать, что именно положить на тарелку, чтобы оставаться здоровыми. Однако масштабное исследование с участием американцев показало: то, в котором часу ты съедаешь первую и последнюю порцию еды за день, имеет не меньшее значение для вашего долголетия.

Исследователи проанализировали данные более 31 тысячи взрослых в возрасте от 40 лет (собирались с 1999 по 2018 год). Люди подробно записывали, что и когда они ели. Сопоставив эти графики питания со статистикой смертности до конца 2019 года, ученые увидели очень интересную закономерность. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Европейском журнале клинического питания.

Когда лучше завтракать

Под первым приемом пищи ученые подразумевали любую калорийную еду или напиток, употребленные после 4 часов утра. Оказалось, что чем дальше вы откладываете завтрак, тем выше риски для здоровья.

7:00 – 8:00 утра оказалось самым оптимальным временем;

Если ты завтракаешь с 8:00 до 10:00, риск преждевременной смерти возрастает на 10%;

Первый прием пищи с 10:00 до 12:00 увеличивает этот показатель на 19%;

А вот для тех, кто вообще не ест до полудня, риск возрастает аж на 29%.

Еще более тревожная ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями: если человек регулярно завтракает после 12:00, риск умереть от болезней сердца подскакивает на 46%. Исследователи подсчитали, что в 50-летнем возрасте приверженцы такого позднего питания могут потерять в среднем около 2,5 лет жизни.

Ужин: почему слишком рано — это тоже плохо

А вот с последним приемом пищи результаты оказались действительно неожиданными. График риска напоминал латинскую букву U.

Самые низкие риски для здоровья были у тех, кто ужинал около 20:00. Те, кто опустошал холодильник после полуночи, вполне ожидаемо имели на 27% более высокий риск смертности.

Однако сюрпризом стало то, что слишком ранний ужин (до 19:00) тоже не пошел на пользу — риск смертности в этой группе был на 13% выше, чем у тех, кто ел между семью и восемью вечера.

Старший автор исследования Чжилей Шань из Университета науки и техники Хуачжун предостерегает от радикальных шагов.

— Это не означает, что 19:00-20:00 является универсальным идеальным временем для всех без исключения, — объясняет ученый.

Дело в том, что это исследование показывает связь, а не прямую причину. Позднее питание действительно может сбивать наши циркадные ритмы (внутренние биологические часы) и ухудшать обмен веществ. Однако есть и другая сторона медали.

Например, люди, которые ужинают слишком рано, часто делают это из-за пожилого возраста, имеющихся заболеваний или плохого аппетита. А те, кто ест поздно ночью, могут работать посменно, страдать от бессонницы или иметь высокий уровень стресса. То есть странное время приема пищи может быть лишь маркером того, что со здоровьем или образом жизни человека уже что-то не так.

Поэтому ученые советуют не впадать в крайности. Внимательно прислушивайтесь к своему организму, но, по возможности, не стоит игнорировать утренний завтрак и превращать ужин в ночной набег на кухню.

Некоторые продукты лучше вообще не есть на ужин. Мы рассказывали, какие именно и почему.

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