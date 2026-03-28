11 хвилин сну та жменя овочів: вчені назвали просту формулу, що рятує від інфаркту

Ми звикли думати, що здоровий спосіб життя — це виснажливі тренування в залі та суворі дієти. Проте свіже дослідження, опубліковане в European Journal of Preventive Cardiology, перевертає ці уявлення. Міжнародна група вчених довела: щоб суттєво знизити ризик серцевого нападу, не обов’язково кардинально змінювати життя. Достатньо лише кількох дрібних правок у щоденному розкладі. Про це пише The Guardian.

Вчені знайшли дієвий захист

Дослідники з Австралії, Чилі та Бразилії проаналізували дані понад 53 тисяч дорослих британців (з бази Biobank). Результати виявилися приголомшливими: крихітні зміни в поведінці здатні знизити ризик інфаркту та інсульту на цілих 10%.

Що саме потрібно зробити щодня:

Поспати лише на 11 хвилин довше , ніж зазвичай;

Додати 4,5 хвилини швидкої ходьби (наприклад, пришвидшити крок дорогою до магазину чи метро);

З’їсти додатково 50 грамів овочів (це приблизно половина середнього томата або невеликий огірок).

Науковці наголошують: саме такі мікрокроки є найбільш стійкими. Людині значно легше вмовити себе поспати зайвих 10 хвилин, ніж змусити піти на годинне тренування після важкого робочого дня.

Ідеальний сценарій: мінус 57% ризику

Хоча дрібні зміни вже дають результат, вчені також визначили «золотий стандарт» для тих, хто хоче отримати максимум. Якщо поєднати якісне харчування, 8–9 годин міцного сну та хоча б 42 хвилини активного руху щодня (від танців до їзди на велосипеді), ризик серйозних серцево-судинних катастроф падає на вражаючі 57%.

Доктор Ніколас Кумел, провідний автор дослідження із Сіднейського університету, зазначає, що головна перевага такого підходу — у його накопичувальному ефекті.

Навіть незначні зміни в нашому розпорядку створюють фундамент для подальших здорових звичок у довгостроковій перспективі. Не ігноруйте ці дрібниці — вони мають несподівано великий вплив на здоров’я серця, — каже науковець.

Старша кардіологічна медсестра Британського фонду серця Емілі МакГрат підтримує ці висновки. За її словами, багатьох людей відлякує сама думка про ЗОЖ, бо це здається надто складним і виснажливим. Проте це дослідження доводить: покращення звичок навіть у помірних масштабах приносить реальні переваги.

Рух не обов’язково має бути спортивним. Штовхання газонокосарки, водна аеробіка, активні ігри з дітьми або просто швидка ходьба — все це зараховується у вашу копілку здоров’я.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!