11 минут сна и горсть овощей: ученые назвали простую формулу, спасающую от инфаркта

Мы привыкли думать, что здоровый образ жизни — это изнурительные тренировки в зале и строгие диеты. Однако свежее исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, переворачивает эти представления. Международная группа ученых доказала: чтобы существенно снизить риск сердечного приступа, не обязательно кардинально менять жизнь. Достаточно лишь нескольких мелких правок в ежедневном расписании. Об єтом пишет The Guardian.

Ученые нашли действенную защиту

Исследователи из Австралии, Чили и Бразилии проанализировали данные более 53 тысяч взрослых британцев (из базы Biobank). Результаты оказались ошеломляющими: крошечные изменения в поведении способны снизить риск инфаркта и инсульта на целых 10%.

Что именно нужно делать ежедневно:

Поспать всего на 11 минут дольше, чем обычно;

Добавить 4,5 минуты быстрой ходьбы (например, ускорить шаг по дороге в магазин или к метро);

Съесть дополнительно 50 граммов овощей (это примерно половина среднего томата или небольшой огурец).

Ученые подчеркивают: именно такие микрошаги являются наиболее устойчивыми. Человеку значительно легче уговорить себя поспать лишних 10 минут, чем заставить пойти на часовую тренировку после тяжелого рабочего дня.

Идеальный сценарий: минус 57% риска

Хотя мелкие изменения уже дают результат, ученые также определили «золотой стандарт» для тех, кто хочет получить максимум. Если совместить качественное питание, 8–9 часов крепкого сна и хотя бы 42 минуты активного движения ежедневно (от танцев до езды на велосипеде), риск серьезных сердечно-сосудистых катастроф падает на впечатляющие 57%.

Доктор Николас Кумел, ведущий автор исследования из Сиднейского университета, отмечает, что главное преимущество такого подхода — в его накопительном эффекте.

Даже незначительные изменения в нашем распорядке создают фундамент для дальнейших здоровых привычек в долгосрочной перспективе. Не игнорируйте эти мелочи — они имеют неожиданно большое влияние на здоровье сердца, — говорит ученый.

Старшая кардиологическая медсестра Британского фонда сердца Эмили Макграт поддерживает эти выводы. По ее словам, многих людей отпугивает сама мысль о ЗОЖ, потому что это кажется слишком сложным и изнурительным. Однако это исследование доказывает: улучшение привычек даже в умеренных масштабах приносит реальные преимущества.

Движение не обязательно должно быть спортивным. Толкание газонокосилки, водная аэробика, активные игры с детьми или просто быстрая ходьба — все это зачисляется в вашу копилку здоровья.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!