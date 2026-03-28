11 минут сна и горсть овощей: ученые назвали простую формулу, спасающую от инфаркта

Мы привыкли думать, что здоровый образ жизни — это изнурительные тренировки в зале и строгие диеты. Однако свежее исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, переворачивает эти представления. Международная группа ученых доказала: чтобы существенно снизить риск сердечного приступа, не обязательно кардинально менять жизнь. Достаточно лишь нескольких мелких правок в ежедневном расписании. Об єтом пишет The Guardian.
Ученые нашли действенную защиту
Исследователи из Австралии, Чили и Бразилии проанализировали данные более 53 тысяч взрослых британцев (из базы Biobank). Результаты оказались ошеломляющими: крошечные изменения в поведении способны снизить риск инфаркта и инсульта на целых 10%.
Что именно нужно делать ежедневно:
- Поспать всего на 11 минут дольше, чем обычно;
- Добавить 4,5 минуты быстрой ходьбы (например, ускорить шаг по дороге в магазин или к метро);
- Съесть дополнительно 50 граммов овощей (это примерно половина среднего томата или небольшой огурец).
Ученые подчеркивают: именно такие микрошаги являются наиболее устойчивыми. Человеку значительно легче уговорить себя поспать лишних 10 минут, чем заставить пойти на часовую тренировку после тяжелого рабочего дня.
Идеальный сценарий: минус 57% риска
Хотя мелкие изменения уже дают результат, ученые также определили «золотой стандарт» для тех, кто хочет получить максимум. Если совместить качественное питание, 8–9 часов крепкого сна и хотя бы 42 минуты активного движения ежедневно (от танцев до езды на велосипеде), риск серьезных сердечно-сосудистых катастроф падает на впечатляющие 57%.
Доктор Николас Кумел, ведущий автор исследования из Сиднейского университета, отмечает, что главное преимущество такого подхода — в его накопительном эффекте.
Даже незначительные изменения в нашем распорядке создают фундамент для дальнейших здоровых привычек в долгосрочной перспективе. Не игнорируйте эти мелочи — они имеют неожиданно большое влияние на здоровье сердца, — говорит ученый.
Старшая кардиологическая медсестра Британского фонда сердца Эмили Макграт поддерживает эти выводы. По ее словам, многих людей отпугивает сама мысль о ЗОЖ, потому что это кажется слишком сложным и изнурительным. Однако это исследование доказывает: улучшение привычек даже в умеренных масштабах приносит реальные преимущества.
Движение не обязательно должно быть спортивным. Толкание газонокосилки, водная аэробика, активные игры с детьми или просто быстрая ходьба — все это зачисляется в вашу копилку здоровья.
