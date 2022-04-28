“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”

Когда человек долго находится без сна или не у него некачественный сон, его организм сильно истощается. Мозг становится не столь активным и ослабляется иммунитет.

Поэтому нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала о продуктах, которые могут нормализовать сон.

— Бессонница является серьезной угрозой для здоровья — отрицать нельзя. За последние 15-20 лет люди и так стали спать на два часа меньше. Это плохая статистика, поскольку автоматически нарушается гормональный каскад, восстановление, ухудшается естественный детокс, уровень сахара в крови, повышается риск хронических заболеваний и дисфункции.

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Обычно очень узкий набор продуктов помогает сну, например, миндаль или ромашковый чай. Миндаль содержит фосфор, кальций и магний, помогающий расслабиться. Ромашка содержит апигенин, что связывается с рецепторами мозга и способствует засыпанию. Чай из пассифлоры тоже помогает при стрессе и тревоге.

⠀Однако употребление этих продуктов не заменят главного – 7-9 часов сна.

Также для хорошего отдыха нужно вечером убавлять источник света, спать в прохладе и употреблять мелатонин в пище.

Мелатонин — основной гормон шишковидного тела, доносит информацию о нормальности ритмов в теле до органов и тканей. Также мелатонин — известная противовоспалительная и антиоксидантная молекула, содержащаяся в продуктах.

Мелатонин снижает проницаемость сосудов, уменьшает беспокойство, улучшает качество сна.

Мелатонин содержится во фруктах и овощах, есть которые желательно вечером.

Фрукты: клубника, виноград, кислая вишня. Овощи: томаты, сладкий перец и паприка, грибы (лесные). Среди бобовых, орехов и семян — ростки сои, пророщенный маш, чечевицы, фисташки.

Зерна: старые сорта кукурузы, нешлифованный рис. Животные источники: яйца, жирная рыба, птицы (с кожурой, связками, хрящами), цельное молоко (не гомогенизированное приоритетно).

Сейчас у многих людей есть проблемы со сном из-за стресса и плохого питания. Но нужно даже в трудные времена не забывать о своем здоровье, поэтому раньше мы рассказывали о рационе во время войны.