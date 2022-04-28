Советы

“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”

Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 апреля 2022, 23:35
Меню для сну: які продукти їсти перед сном

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Советы

“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Что делать, если из-за войны и стресса не идут месячные или идут слишком долго?”
Отвечает
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Алексей Никулин
Врач акушер-гениколог

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Лілія Сіроха
Лилия Сироха
Психолог, консультант в методе Позитивная психотерапия
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