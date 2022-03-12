Советы

“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”

Отвечает
Ольга Безугла
Ольга Безуглая

Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 12 марта 2022, 13:08
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Советы

“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”
Отвечает
Ольга Безугла
Ольга Безуглая
Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог

“После пережитого у мамы ступор, она словно не в этом мире. Как ей помочь?”
Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов
Детский психолог, телеведущий

“Мы на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”
Отвечает
Світлана Сліпченко
Светлана Слипченко
Руководительница VoxCheck

“У меня нет ни грудного молока, ни детской смеси. Чем кормить малыша?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории

“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”
Отвечает
“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”
Валентина Жемчужникова
Психолог, арт-терапевт

“У мужчины эрекция шесть — восемь раз в день. Это нормально?”
Отвечает
Оксана Єфремова
Оксана Ефремова
Сексолог, психолог, автор книги об оргазмах
Як швидко зарядити телефон - дієві способи
Читать дальше
Как быстро зарядить телефон — пять действенных способов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь