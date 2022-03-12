“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”

Во время войны важно обогащать организм силой и энергией. Это как минимум помогает бороться с оккупантом на всех возможных фронтах.

Как сбалансировать рацион с минимальными затратами и усилиями?

Во-первых, мы опираемся на безопасность продуктов. Обязательно проверяем сроки годности, условия хранения, обращаем внимание на внешний вид продуктов.

Важно ставить в приоритет продукты, которые могут долго храниться и продукты без специальных условий хранения.

Кaлораж

Все рассчитываем в соответствии с количеством физических нагрузок и на базовую потребность организма.

Для поддержания нормальной функции организма в состоянии покоя: около 2000-2100 ккал

Eсли вы заняты тяжелой физической работой: 1 гр белка = 4 ккал, 1 гр. углеводов = 4 ккал, 1 гр. жира = 9 ккал.

Насыщение

В общем, следует понимать, что употребление пищи теперь тоже становится на “военные рельсы” — едим для насыщения организма. Если рацион во время войны включает в себя только углеводы (крупы, крахмалистые овощи – картофель, морковь, свекла, мучные изделия), то насыщение будет недостаточно.

По возможности следует добавлять в рацион белки (в идеале – мяса и рыба, если нет – консервы, а также источники растительного белка – бобовые, грибы, орехи), овощи и жиры – так чувство голода будет возникать значительно позже.

С жирами сейчас могут возникать проблемы. Но нутрициологиня напоминает: у нас есть такой продукт, богатый этими микроэлементами.

Чтобы получить больше энергии важно в рационе добавить жиры, там целых 9 ккал на 1 грамм. Сейчас это не авокадо и оливки, а например орехи и растительное масло (это прежде всего источник витамина А, Д, Е, фолиевой кислоты) или семян, сало вообще будет замечательно.

Использовать все возможности

Также не забываем о йоде и железе. В этом поможет морская капуста (даже в высушенном варианте) и орехи, яблоки, гречка, капуста. Конечно, если у вас нет возможности выбраться в продуктовый магазин – это не критично.

Рацион – основная составляющая нашего хорошего самочувствия. А какая ситуация с медикаментами в Украине сейчас – читайте в материале.