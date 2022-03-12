Рассказы
Эксклюзив

5 тонн бесплатной еды ежедневно. Как ужгородские рестораторы создали гастрономический батальон Дельфин

Эвелина Гурницкая, журналист-фрилансер сайта 12 марта 2022, 10:00
5 тонн бесплатной еды ежедневно. Как ужгородские рестораторы создали гастрономический батальон Дельфин

Эксклюзивы
Підтримка
Как быть полезным во время войны и почему не стоит проклинать россиян? Объясняет психолог Андрей Жельветро
звільняють чи змушу.ть писати відпустку за свій рахунок
Что делать, если увольняют или отправляют в отпуск за свой счет. Обсуждаем с четырьмя экспертами
Харків обстріл
Казалось, хуже уже не будет: последствия обстрелов Харькова из Градов и ракет
Харків
Репортаж под гул сирен. Харьков борется за свободу под массированными авиаударами РФ
Смотреть больше

Больше новостей
Антон Птушкін про те, де він був 8 років
Можете от меня отписаться. В новом видео Птушкин рассказал, где был восемь лет и обратился к россиянам
Як змінюється поведінка під час війни
От выживания к адаптации — психолог рассказал, как меняется поведение во время войны
Український військовий, ЗСУ
Война в Украине: какая ситуация на фронте 12.03.22 и как ВСУ отражают наступление
евакуація собак з інвалідністю
Рискуя жизнью, она спасала собачек! История девушки из Ирпеня, ставшей известной на весь мир
Смотреть больше

Материалы по теме

Антон Птушкін про те, де він був 8 років
Можете от меня отписаться. В новом видео Птушкин рассказал, где был восемь лет и обратился к россиянам
Як змінюється поведінка під час війни
От выживания к адаптации — психолог рассказал, как меняется поведение во время войны
Український військовий, ЗСУ
Война в Украине: какая ситуация на фронте 12.03.22 и как ВСУ отражают наступление
евакуація собак з інвалідністю
Рискуя жизнью, она спасала собачек! История девушки из Ирпеня, ставшей известной на весь мир

Видео
Український військовий, ЗСУ

Война в Украине: какая ситуация на фронте 12.03.22 и как ВСУ отражают наступление
0:02:24
евакуація собак з інвалідністю
Рискуя жизнью, она спасала собачек! История девушки из Ирпеня, ставшей известной на весь мир
0:03:26
Комунальні служби
Ремонтируют сети и убирают несмотря на обстрелы: как работают коммунальные службы во время войны
0:07:13
Святослав Вакарчук
Темнота померкнет, а свет победит! Мотивационная речь Святослава Вакарчука
0:02:19
останні новини з фронту
У врага нарастает паника: последние новости с фронта
0:00:44
Льотчик з Криму бомбардував мирне населення
Бомбил родную мать? Летчик из Крыма атаковал мирное украинское население
0:12:17
відеозвернення президента
Крепкий народ стальной страны! Видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам
0:10:46
Олег Скрипка
Эта война скоро закончится! Олег Скрипка по ситуации в Украине
0:03:39
Ситуація з медикаментами в Україні
Не создавать ажиотаж и не закупать лекарства впрок: ситуация с медикаментами в Украине
0:01:43
Мер Харкова
“Нам обязательно нужно выдержать это испытание”. Мэр Харькова призвал людей готовиться к морозам
Больше видео
Інтерв'ю Бориса Акуніна про війну в Україні
Читать дальше
Сейчас в России битва телевизора с холодильником — Акунин о настроениях россиян и окружении Путина

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь