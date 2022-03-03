Что готовить во время войны? Оригинальные и простые блюда из круп и картофеля

Времени, чтобы готовить изысканные блюда, нынче нет. А определённые продукты для таких рецептов сейчас приобрести проблематично.
Поэтому готовим из того, что есть у каждого украинца на кухне.
Картофель обычно покупают мешками, поэтому у большинства есть стратегические запасы.
Мы привыкли к банальным блюдам. Например, пюре или картофель в мундире, однако есть и другие рецепты.
Рецепт знает любая хозяйка. Его можно уплотнить сырым яйцом, которое нужно втоптать в пюре.
Вам понадобится любое мясо или мясные консервы, которые нужно обжарить 3-4 минуты.
Добавить к этому порезанный лук, потертую морковь и жарить до золотистой корочки.
Далее добавить порезанный кубиками картофель, залить водой.
Убавить огонь до среднего. Накрыть крышкой и ждать, пока картофель не станет мягким, примерно 20 минут.
Если у вас нет растительного масла, можно готовить его на смальце или сале.
Также картофель можно уплотнить мясом или мясными консервами.
Его можно приготовить на сковороде и даже не чистить.
Хорошо промыть картофель, нарезать его дипами, посолить, поперчить и жарить со специями в большом количестве растительного масла.
После приготовления картофель надо вымочить полотенцем или бумажной салфеткой от лишнего жира.
Подавать со сметаной, кетчупом или любым другим соусом по вашему вкусу.
Картофель и лук натереть на терке. Если получится слишком жидко, слейте немного сока.
Добавить специи и обжарить с обеих сторон до готовности.
Если есть мука и яйца, можно добавить и их.
Его можно использовать повторно.
Надо вбить в пюре яйцо, добавить соль, перец и соду или разрыхлитель.
Соду погасить уксусом или лимонным соком.
Далее вмешать измельченный чеснок, зелень и просеянную муку — замешиваем тесто.
Готовое тесто не должно прилипать к рукам.
Его нужно положить одним коржом на горячую сковороду, смазанную маслом, и порезать на восемь частей.
С каждой стороны жарить 3-4 минуты.
Добавить в пюре яйцо, немного муки и перемешать.
Раскатать получившееся тесто, положить вдоль отварные сосиски и сыр, свернуть в рулет.
Порезать рулет на кусочки, с обеих сторон обвалять в яйце и жарить несколько минут, до готовности.
Ее можно делать как с начинкой, так и без.
Для начинки пожарить лук, морковь и мясо.
Выложить на сковороду часть картофеля с зеленью, затем начинку и закрыть все остальной частью картофеля.
Накрыть крышкой и жарить до золотой корочки с обеих сторон. Перевернуть такой пирог можно с помощью тарелки.
Не зря в кризисных ситуациях люди скупают крупы. Они питательны и сытны, а ещё с ними можно сделать много вариаций блюд.
Отварить рис до готовности. На сковороде пожарить овощи, которые есть у вас, со специями.
Это может быть лук, морковь, спаржа, сладкий перец и т.д.
Смешать рис с овощами и прожарить ещё несколько минут на слабом огне.
Секрет плова в том, что нужно правильно сварить рис. Его нельзя размешивать, тогда он не будет слипаться.
Когда варится рис, параллельно делаем зажарку из лука, моркови и мяса.
Когда все готово, смешиваем и добавляем специи к плову и предварительно вымоченный изюм.
Отварить рис и яйца, затем смешать с консервированным тунцом и зеленью.
Салат можно заправить майонезом.
Это блюдо поможет вашему ребенку полюбить кашу.
Варим рис на молоке, добавляем соль, по желанию сахар.
Готовый рис уплотняем фруктами, изюмом, орехами и медом.
Надо смешать в сковороде жареное мясо лук и морковь.
Мясо можно заменить консервами.
Добавить гречневую крупу, немного прожарить и залить водой.
Накрыть крышкой и готовить до готовности крупы.
Это своеобразные котлеты, где вместо хлеба используется гречневая крупа.
Можно сделать как с мясом, так и без него.
Необходимо отварить гречку, добавить в нее специи, фарш, яйца и зелень.
В отварную гречку добавьте тертый сыр, шпинат или другую зелень.
Далее остается перемешать и сформовать котлеты. Обвалять их в муке или панировочных сухарях и обжарить до готовности.
Из гречки, которая уже несколько дней стоит в холодильнике, тоже можно приготовить новые блюда.
Из гречки, которая уже несколько дней стоит в холодильнике, тоже можно приготовить новые блюда.
Обжарьте лук и грибы до потери влаги, добавьте зажарку в гречку. Вбейте в смесь яйцо и добавьте специи.
Обжарьте до готовности с обеих сторон
Альтернатива овсяному блину, популярному завтраку.
К гречке добавьте яйца, специи и соевый соус, если он есть.
Вылейте полученную смесь на сковороду и жарьте несколько минут с каждой стороны.
После можно добавить в блинчик начинку из сыра и консервированного тунца. Положить его на одну часть блина и закрыть другой.
Из пшена можно сделать альтернативные сырники.
Их можно делать как сладкими, так и солеными.
К отварному пшену надо добавить соли, сахара по желанию, лимонного сока. Рисовую муку можно заменить пшеничной.
Сладкие пшённики с яблоком:
Добавить в основную смесь тертое яблоко и изюм.
С бананом:
Спелый банан потоптать вилкой в пюре и вмешать в смесь.
Соленые пшённики:
Добавить в основу сыр и зелень.
Далее мокрыми руками нужно сформовать пшённик, обвалять его в муке. С помощью стакана можно выровнять его форму.
Жарить с обеих сторон на растительном масле до готовности.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб дома, если в магазине он закончился.