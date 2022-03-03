Что готовить во время войны? Оригинальные и простые блюда из круп и картофеля

Времени, чтобы готовить изысканные блюда, нынче нет. А определённые продукты для таких рецептов сейчас приобрести проблематично.

Поэтому готовим из того, что есть у каждого украинца на кухне.

Блюда из картофеля

Картофель обычно покупают мешками, поэтому у большинства есть стратегические запасы.

Мы привыкли к банальным блюдам. Например, пюре или картофель в мундире, однако есть и другие рецепты.

Немного стандартных блюд на быструю руку:

Пюре

Рецепт знает любая хозяйка. Его можно уплотнить сырым яйцом, которое нужно втоптать в пюре.

Тушеный картофель с мясом

Вам понадобится любое мясо или мясные консервы, которые нужно обжарить 3-4 минуты.

Добавить к этому порезанный лук, потертую морковь и жарить до золотистой корочки.

Далее добавить порезанный кубиками картофель, залить водой.

Убавить огонь до среднего. Накрыть крышкой и ждать, пока картофель не станет мягким, примерно 20 минут.

Жареный картофель

Если у вас нет растительного масла, можно готовить его на смальце или сале.

Также картофель можно уплотнить мясом или мясными консервами.

Картофель по-деревенски

Его можно приготовить на сковороде и даже не чистить.

Хорошо промыть картофель, нарезать его дипами, посолить, поперчить и жарить со специями в большом количестве растительного масла.

После приготовления картофель надо вымочить полотенцем или бумажной салфеткой от лишнего жира.

Подавать со сметаной, кетчупом или любым другим соусом по вашему вкусу.

Деруны без яиц и муки

Картофель и лук натереть на терке. Если получится слишком жидко, слейте немного сока.

Добавить специи и обжарить с обеих сторон до готовности.

Если есть мука и яйца, можно добавить и их.

А если осталось пюре, которое уже никто не хочет есть?

Его можно использовать повторно.

Пирожки на сковороде

Надо вбить в пюре яйцо, добавить соль, перец и соду или разрыхлитель.

Соду погасить уксусом или лимонным соком.

Далее вмешать измельченный чеснок, зелень и просеянную муку — замешиваем тесто.

Готовое тесто не должно прилипать к рукам.

Его нужно положить одним коржом на горячую сковороду, смазанную маслом, и порезать на восемь частей.

С каждой стороны жарить 3-4 минуты.

Рулет с сосисками

Добавить в пюре яйцо, немного муки и перемешать.

Раскатать получившееся тесто, положить вдоль отварные сосиски и сыр, свернуть в рулет.

Порезать рулет на кусочки, с обеих сторон обвалять в яйце и жарить несколько минут, до готовности.

Картофельная запеканка на сковороде

Ее можно делать как с начинкой, так и без.

Для начинки пожарить лук, морковь и мясо.

Выложить на сковороду часть картофеля с зеленью, затем начинку и закрыть все остальной частью картофеля.

Накрыть крышкой и жарить до золотой корочки с обеих сторон. Перевернуть такой пирог можно с помощью тарелки.

Блюда из риса

Не зря в кризисных ситуациях люди скупают крупы. Они питательны и сытны, а ещё с ними можно сделать много вариаций блюд.

Рис с овощами

Отварить рис до готовности. На сковороде пожарить овощи, которые есть у вас, со специями.

Это может быть лук, морковь, спаржа, сладкий перец и т.д.

Смешать рис с овощами и прожарить ещё несколько минут на слабом огне.

Плов

Секрет плова в том, что нужно правильно сварить рис. Его нельзя размешивать, тогда он не будет слипаться.

Когда варится рис, параллельно делаем зажарку из лука, моркови и мяса.

Когда все готово, смешиваем и добавляем специи к плову и предварительно вымоченный изюм.

Салат с рисом и тунцом

Отварить рис и яйца, затем смешать с консервированным тунцом и зеленью.

Салат можно заправить майонезом.

Рисовый пудинг на десерт

Это блюдо поможет вашему ребенку полюбить кашу.

Варим рис на молоке, добавляем соль, по желанию сахар.

Готовый рис уплотняем фруктами, изюмом, орехами и медом.

Блюда из гречки

Гречка с зажаркой и мясом

Надо смешать в сковороде жареное мясо лук и морковь.

Мясо можно заменить консервами.

Добавить гречневую крупу, немного прожарить и залить водой.

Накрыть крышкой и готовить до готовности крупы.

Гречаники

Это своеобразные котлеты, где вместо хлеба используется гречневая крупа.

Можно сделать как с мясом, так и без него.

Мясной вариант:

Необходимо отварить гречку, добавить в нее специи, фарш, яйца и зелень.

Вариант с сыром:

В отварную гречку добавьте тертый сыр, шпинат или другую зелень.

Далее остается перемешать и сформовать котлеты. Обвалять их в муке или панировочных сухарях и обжарить до готовности.

Из гречки, которая уже несколько дней стоит в холодильнике, тоже можно приготовить новые блюда.

Гречневые оладьи с шампиньонами

Обжарьте лук и грибы до потери влаги, добавьте зажарку в гречку. Вбейте в смесь яйцо и добавьте специи.

Обжарьте до готовности с обеих сторон

Гречневый блин

Альтернатива овсяному блину, популярному завтраку.

К гречке добавьте яйца, специи и соевый соус, если он есть.

Вылейте полученную смесь на сковороду и жарьте несколько минут с каждой стороны.

После можно добавить в блинчик начинку из сыра и консервированного тунца. Положить его на одну часть блина и закрыть другой.

Пшено

Из пшена можно сделать альтернативные сырники.

Пшённики

Их можно делать как сладкими, так и солеными.

Основа:

К отварному пшену надо добавить соли, сахара по желанию, лимонного сока. Рисовую муку можно заменить пшеничной.

Сладкие пшённики с яблоком:

Добавить в основную смесь тертое яблоко и изюм.

С бананом:

Спелый банан потоптать вилкой в пюре и вмешать в смесь.

Соленые пшённики:

Добавить в основу сыр и зелень.

Далее мокрыми руками нужно сформовать пшённик, обвалять его в муке. С помощью стакана можно выровнять его форму.

Жарить с обеих сторон на растительном масле до готовности.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб дома, если в магазине он закончился.