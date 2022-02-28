Еда и рецепты

Как приготовить хлеб дома, если в магазине закончился — простой рецепт

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 февраля 2022, 22:30
Як приготувати хліб вдома
Фото: Unsplash

Больше новостей
Українці чинять спротив
Бесстрашные украинцы: как гражданские герои противостоят врагу
Ігор Терехов
Это убийство украинского народа: Терехов об обстреле Харькова 28 февраля 2022
Як гумор допомагає вижити під час війни
Не только оружием, но и юмором! Как украинцы борются с российскими оккупантами
Як працює перинатальний центр у Харкові під час війни
Новорожденные в войне: темные подвалы, трубы и врачи без сна. Репортаж Вікон
Смотреть больше

Материалы по теме

Рецепт домашней консервы
Неотъемлемая составляющая тревожного чемодана: как приготовить тушеное мясо дома
Рецепт Київської перепічки від Володимира Ярославського
Киевская перепичка у тебя дома — это реально! Рецепт от Владимира Ярославского
Як пригогтувати дієтичну шарлотку
Шарлотка, которую можно есть даже на диете — рецепт от Светланы Фус
Бланманже від Клопотенка
Десерт из трех ингредиентов. Рецепт нежного бланманже от Евгения Клопотенко

Видео
0:01:57
Українці чинять спротив

Бесстрашные украинцы: как гражданские герои противостоят врагу
Ігор Терехов
Это убийство украинского народа: Терехов об обстреле Харькова 28 февраля 2022
0:02:49
Як гумор допомагає вижити під час війни
Не только оружием, но и юмором! Как украинцы борются с российскими оккупантами
0:03:17
Як працює перинатальний центр у Харкові під час війни
Новорожденные в войне: темные подвалы, трубы и врачи без сна. Репортаж Вікон
Как приготовить хлеб дома, если в магазине закончился — простой рецепт
Скоро увидят Советский Союз, о котором так мечтали: в РФ экономическая катастрофа
0:02:55
Яка ситуація на сході україни
На востоке Украины гуманитарная катастрофа: нет света, газа и воды
0:02:59
Звернення Кличка 28.02.22
Ситуация в столице сложная и напряженная! Обращение Кличко к киевлянам 28.02.22
0:01:21
Ситуація в Харкові станом на 28.02.2022
Хлеба достаточно, но есть проблема с развозом — ситуация в Харькове
0:00:27
Розгром колони окупантів у Бучі - мер показав наслідки зіткнення
Все отстроим, все живы! Мэр Бучи о последствиях разгрома колонны оккупантов
0:03:00
Ситуація в Києві на сьогодні, 28.02.2022
Киев полностью под контролем украинских войск! Как живет столица сегодня
Больше видео
принц Вільям та Кейт Міддлтон висловили підтримку Україні
Читать дальше
Мужественно борются за будущее — принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили поддержку Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь