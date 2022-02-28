Как приготовить хлеб дома, если в магазине закончился — простой рецепт

Сейчас в Украине сложное время. Люди в панике скупают все в магазинах. Главными продуктами становятся хлеб и крупы.
В некоторых магазинах полки с хлебом пусты уже несколько дней. Мы расскажем, как приготовить хлеб дома, а также дадим быстрый рецепт лаваша.
Ингредиенты:
Горячий хлеб сразу не нарезаем, даем отдохнуть минимум час.
А вот легкий и очень быстрый рецепт лаваша, который может при необходимости заменить хлеб.
Домашний лаваш из цельнозерновой муки храните в пакете в холодильнике. Срок хранения такой же, как и покупного.
Можно испечь этот хлеб и передать его волонтерам, собирающим продукты для терробороны и переселенцев. Раньше мы рассказывали, как помочь армии Украины.