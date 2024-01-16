Как приготовить хлеб дома: простой рецепт ароматной выпечки

Полки магазинов в Украине преимущественно не пустеют, но порой так хочется сделать домашнюю ароматную выпечку, как у бабушки!

Мы расскажем, как приготовить хлеб дома, а также добавим быстрый рецепт лаваша.

Рецепт домашнего хлеба

Ингредиенты:

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500 мл теплой воды;

50 г дрожжей;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

2 ст. л. растительного масла;

800 г муки.

Приготовление

В теплой воде растворяем дрожжи, соль, сахар. Постепенно добавляем хорошо просеянную муку и растительное масло. Вымешиваем тесто руками 8-15 минут. Тесто должно свободно отставать от рук. Вымешанное тесто накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 30 мин. Затем распределяю его в формы, смазанные жиром и посыпанные мукой, снова ставлю в теплое место на 20-40 мин. Выпекаем хлеб 15 минут при 230°C. Затем уменьшаем температуру до 200°C и выпекаем еще 25 минут, хлеб должен хорошо зарумяниться.

Горячий хлеб сразу не нарезаем, даем отдохнуть минимум час.

А вот легкий и очень быстрый рецепт лаваша, который может при необходимости заменить хлеб.

Ингредиенты

Мука цельнозерновая 200 г

Вода горячая 100 г

Соль 0,5 ч. л.

Масло растительное 20 г

Как приготовить домашний лаваш из цельнозерновой муки.

Влейте горячую воду (температура воды около 80 градусов) в глубокую миску, в воду добавьте соль и масло. Перемешайте. Туда просейте цельнозерновую муку и замесите тесто. Готовое тесто уберите под пищевую пленку, оставьте отдыхать на 30 минут. Разрежьте тесто на 4 части. Пока будете раскатывать одну часть, остальную уберите под пленку, чтобы тесто не подсыхало. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте как можно тоньше. Выпекайте на сухой хорошо разогретой сковороде на огне выше среднего примерно 1 минуту до появления пузырьков на поверхности. Переверните лаваш на другую сторону и с помощью обыкновенного распылителя сбрызгайте его водой 2-3 раза, чтоб он не подсыхал на сковороде. Выпекайте еще полминуты. Готовые лепешки заверните в достаточно влажное полотенце, оставьте до полного остывания.

Домашний лаваш из цельнозерновой муки храните в пакете в холодильнике. Срок хранения такой же, как и покупного.

Можно испечь этот хлеб и передать его волонтерам, собирающим продукты для терробороны и переселенцев. Раньше мы рассказывали, как помочь армии Украины.

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