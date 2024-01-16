Как приготовить хлеб дома: простой рецепт ароматной выпечки

Полки магазинов в Украине преимущественно не пустеют, но порой так хочется сделать домашнюю ароматную выпечку, как у бабушки!
Мы расскажем, как приготовить хлеб дома, а также добавим быстрый рецепт лаваша.
Ингредиенты:
Горячий хлеб сразу не нарезаем, даем отдохнуть минимум час.
А вот легкий и очень быстрый рецепт лаваша, который может при необходимости заменить хлеб.
Домашний лаваш из цельнозерновой муки храните в пакете в холодильнике. Срок хранения такой же, как и покупного.
Можно испечь этот хлеб и передать его волонтерам, собирающим продукты для терробороны и переселенцев. Раньше мы рассказывали, как помочь армии Украины.
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