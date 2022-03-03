Чувствую, что я делаю недостаточно. Что такое вина уцелевшего и зачем от нее избавляться

Многие из нас уже потеряли за эту неделю больше, чем кто-либо за все времена истории человечества. Кому-то приходится до сих пор сидеть в бомбоубежищах, скрываясь от обстрелов. Некоторым повезло немного больше и все обходится извещением “Отбой тревоги”.

И все же объединяет нас желание помочь Украине избавиться от оккупантов, которых уже и войском назвать должно быть стыдно.

Однако некоторым начинает казаться, что сделать полезного удается критически мало и нужно больше стараться. Поверьте, нас так много.

Поэтому пользователи сети Instagram делятся своими размышлениями и лайфхаками, как справиться с этим ощущением.

Что такое вина уцелевшего

Вина уцелевшего — это вид вины, которая развивается у людей, переживших ситуацию, угрожающую их жизни.

Кто-то начинает чувствовать вину за то, что удалось выжить или находится в безопасности, когда другие умирают.

Кому-то может показаться, что они могли и должны были сделать больше, чтобы изменить результат.

Симптомы вины уцелевшего

Психологические

Чувство беспомощности

Отсутствие мотивации

Навязчивые мысли о происшествии

Физиологические

Изменения аппетита

Трудности со сном

Головные боли

Тошнота и боль в животе

Что с этим делать

Позвольте себе грустить. Это нормально. Не давите на себя тем, что кому-то, как думаете, труднее. Сделайте что-нибудь для других. Это может быть координаторская работа или простая психологическая поддержка. Бояться вместе легче. Художники могут рисовать все, что видят. Это поможет задокументировать историю. Вспомните, что привело к этому. На нас напала Россия. Это точно не ваша вина. Смещение внимания на внешние изменения, создавшие ситуацию, может помочь избавиться от самообвинения. Тренируйте самопрощение. Прощение себя может помочь вам двигаться вперед и восстановить положительное мировоззрение. Помните, что эти чувства распространены. Чувство вины не означает, что вы делаете что-нибудь не так. Скорбь, страх, тревога, горе и чувство вины — это вполне нормальные реакции после таких событий. Чувствовать себя счастливым от собственной удачи и в то же время оплакивать судьбу других — это нормально.

Война закончится

Важно помнить, что все это когда-нибудь кончится. И хотя мысли и постоянное ожидание не дают покоя, все же стоит получить помощь, если с этим чувством становится слишком тяжело справиться самостоятельно.

Однако сейчас покоя не дают не только мнения и тревога за каждый день жизни и своих родных, но и недальновидные комментарии политических оппонентов. Читай, как общаться с русскими оккупантами.