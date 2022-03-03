Чувствую, что я делаю недостаточно. Что такое вина уцелевшего и зачем от нее избавляться

Многие из нас уже потеряли за эту неделю больше, чем кто-либо за все времена истории человечества. Кому-то приходится до сих пор сидеть в бомбоубежищах, скрываясь от обстрелов. Некоторым повезло немного больше и все обходится извещением “Отбой тревоги”.
И все же объединяет нас желание помочь Украине избавиться от оккупантов, которых уже и войском назвать должно быть стыдно.
Однако некоторым начинает казаться, что сделать полезного удается критически мало и нужно больше стараться. Поверьте, нас так много.
Поэтому пользователи сети Instagram делятся своими размышлениями и лайфхаками, как справиться с этим ощущением.
Вина уцелевшего — это вид вины, которая развивается у людей, переживших ситуацию, угрожающую их жизни.
Кто-то начинает чувствовать вину за то, что удалось выжить или находится в безопасности, когда другие умирают.
Кому-то может показаться, что они могли и должны были сделать больше, чтобы изменить результат.
Важно помнить, что все это когда-нибудь кончится. И хотя мысли и постоянное ожидание не дают покоя, все же стоит получить помощь, если с этим чувством становится слишком тяжело справиться самостоятельно.
Однако сейчас покоя не дают не только мнения и тревога за каждый день жизни и своих родных, но и недальновидные комментарии политических оппонентов. Читай, как общаться с русскими оккупантами.