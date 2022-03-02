Обходите десятой дорогой — психологи объясняют, почему не стоит вести политические дискуссии с оккупантами

В условиях оккупации лучше всего воздерживаться от политических дебатов с оппонентами. Психологи объясняют, почему споры бесполезны.

Советы касаются разговоров с агрессивно настроенными лицами, которые могут угрожать вашей безопасности. Однако это не означает, что вы не можете выражать свою позицию и бороться с дезинформацией врага.

Понятно, что услышав на улицу какую-нибудь стереотипную чепуху, вы захотите остановиться и донести свою позицию до ее автора. Однако от этого лучше воздержаться. Это может быть опасно.

Ваше молчание может казаться самому себе унизительным или трусливым, однако споры напрасны и могут быть опасны.

Избегайте активных дискуссий с людьми с явно антиукраинскими взглядами. Они обычно имеют устоявшийся набор стереотипов и не собираются их изменять. Более того, горячие политические споры еще больше утверждают их субъективное чувство правоты.

Политические дискуссии обычно бывают эмоциональными, участники прилагают все силы, чтобы доказать правоту своей позиции. Однако это бесполезно!

Почему политические споры не содержат рационального зерна

Когда эмоциональность доминирует над рациональностью, люди теряют способность слышать друг друга. Вы сконцентрированы на том, чтобы высказать свое мнение, а не на том, чтобы выслушать доводы оппонента. Разговор превращается в обмен эмоциями, а не содержанием.

Кроме того, извержение негатива на собеседника не разрушает его мировоззрение, а наоборот — заставляет защищаться от несправедливых, как ему кажется, упреков.

В такой ситуации каждый оппонент погружается в свои чувства и даже не пробует поставить себя на место другого.

А еще, пытаясь представить свои аргументы как можно убедительнее, человек преувеличивает их доказательность и укрепляет собственную веру в них. Такое зеркальное усиление противоположных видений только увеличивает пропасть между собеседниками.

Поэтому вместо того, чтобы убедить оппонента стать на вашу сторону, вы только добьетесь укрепления его позиции, потеряете свою энергию и вызовете определенный азарт у противника из-за того, что он не подвергся вашему влиянию.

А если собеседник склонен к агрессии, то такая дискуссия может быть прямо опасной.

Как общаться с оккупантами

Если разговора с агрессором не избежать, сосредоточьтесь на бытовых нейтральных проблемах.

Слышите антиукраинские высказывания? Игнорируйте их. Если это невозможно, то притворитесь, будто не понимаете их содержания или вам безразлична соответствующая тема.

Помните, у нас еще будет время для достойного ответа.

Верим в Вооруженные силы Украины! Всё будет Украина!

Из-за повышенной тревоги люди становятся раздражительными и могут агрессивно реагировать на любое выражение или действие. Читай, что такое тревога и как с ней справиться.