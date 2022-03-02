Психология

Обходите десятой дорогой — психологи объясняют, почему не стоит вести политические дискуссии с оккупантами

Елена Яковлева, редактор сайта 03 марта 2022, 00:30
Як спілкуватися з російськими окупантами - поради психологів
Фото: Unsplash

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