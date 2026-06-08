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Зачем сыпать соль в унитаз и что произойдёт после такой простой процедуры

Ольга Петухова, редактор сайта 08 июня 2026, 16:30 2 мин.
зачем сыпать соль в унитаз
Фото Pexels
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