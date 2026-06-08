Зачем сыпать соль в унитаз и что произойдёт после такой простой процедуры

Многие удивляются, когда впервые слышат совет засыпать обычную кухонную соль в унитаз.

Но этот простой, дешёвый и экологичный лайфхак очень популярен среди экономных и опытных хозяек.

Соль в санузле способна заменить множество дорогой и агрессивной бытовой химии.

Так зачем солить воду в унитазе и как воспользоваться этим лайфхаком с максимальной пользой — читай в материале.

Зачем сыплют соль в унитаз

Вот несколько главных причин, почему можно и даже стоит регулярно использовать соль для ухода за унитазом.

Соль поможет уничтожить неприятные запахи

Это вещество обладает уникальной способностью впитывать посторонние ароматы. Оно нейтрализует микроорганизмы, которые размножаются в сточных водах — именно они становятся источником неприятного запаха.

Соль очищает от налёта и желтизны

Водопроводная вода содержит много минералов, которые со временем образуют известковый налёт и ржавчину. Соль действует как мягкий абразив и растворитель. Она помогает расщеплять минеральные отложения, и унитаз возвращается к первоначальной белизне даже без магазинной химии.

Дезинфицирует трубы и служит для профилактики засоров

Концентрированный солевой раствор создаёт среду, в которой большинство бактерий и грибков просто не могут выжить. Это помогает поддерживать гигиену даже без хлорки.

Кроме того, солевой раствор в унитазе отлично растворяет жировые отложения и органические остатки, которые накапливаются на стенках труб. Если использовать этот лайфхак регулярно, можно предотвратить сужение прохода в канализации.

Как очистить унитаз с помощью соли

Всё очень просто. Нужно засыпать примерно один стакан (200 граммов) обычной каменной соли непосредственно в унитаз. Желательно равномерно распределить её по стенкам и засыпать в воду на дне.

Затем подождать 15–30 минут, а ещё лучше — оставить на всю ночь, когда санузлом никто не пользуется. После этого остаётся лишь слегка пройтись ёршиком по стенкам и нажать кнопку смыва.

Для лучшего эффекта соль иногда смешивают с пищевой содой (в пропорции 1:1) или заливают сверху столовым уксусом.

Такая смесь вызывает бурную реакцию, которая ещё лучше разъедает старую грязь и мочевой камень.

Стоит попробовать этот метод, ведь он полностью экологичен и, что тоже важно, экономит твои деньги.

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