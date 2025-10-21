“Мой ребенок-подросток выбирает профессию. Как помочь и не навредить?”

Когда ребенок стоит перед выбором профессии, во многих семьях растет напряжение. Ведь на кону – будущее ребенка. Именно в этот момент чаще всего сталкиваются две противоположные позиции родителей: “не вмешиваться, пусть решает сам” или “мы лучше знаем, как будет правильно”. Но, как показывает практика, обе крайности не работают.

— Профессиональный выбор — это не сиюминутное решение, а сложный процесс осознания себя, своих способностей и ценностей. И роль родителей здесь — не руководить, а поддерживать. Не давить, а быть рядом, — объясняет профориентолог Елена Полнарева.

Исследование World Economic Forum (2023) показывает, что 70% старшеклассников выбирают профессию, не понимая, что именно она предполагает, а 4 из 10 затем меняют направление после первого курса университета.

— Подростки обычно знают 10–15 профессий — в большинстве своем тех, о которых слышали от взрослых или видели в TikTok. Но мир профессий — это более 10 тысяч направлений! Так что самостоятельно сориентироваться без помощи невозможно, — объясняет эксперт.

Иллюзия профессии: когда реальность не совпадает с ожиданием

Мечта быть режиссером кажется романтичной: творчество, сцена, команда, вдохновение. Но когда ребенок узнает больше, оказывается, это не только искусство, но и постоянный поиск финансирования, организация процессов, нетворкинг, умение договариваться и убеждать.

И если подросток – интроверт, застенчивый или некоммуникабельный, эти аспекты могут стать настоящим испытанием.

— Дети часто выбирают профессию по ее фасаду. И когда сталкиваются с реальностью, теряют интерес, потому что не готовы к тому, как все устроено на самом деле, — объясняет Елена Полнарева.

Интересный случай из практики Центра Елены Полнаревой: парень мечтал стать судмедэкспертом. Ему казалось, что это как в сериалах — расследование, аналитика, уголовные дела, лаборатории.

Но когда он узнал истинную суть работы — ежедневное взаимодействие с телами после смерти, кровью, документацией, запахами — энтузиазм сошел на нет. К тому же эта профессия предполагает наличие медицинского образования, которое он не планировал получать.

— После того как мы подробно разобрали его интересы, он понял, что ему интересна техническая, но творческая работа. Так он открыл для себя видеомонтаж. Прошел курсы, сделал первые заказы и впервые почувствовал, что работает по призванию, — делится Полнарева.

Такие истории, говорит эксперт, случаются постоянно. И если бы рядом с подростком не было взрослого, который помог исследовать разные варианты, парень, вероятно, поступил бы на медицинский факультет — и уже через год понял, что это не его путь.

Пойду в IТ — но в какое?

Это одна из самых типичных фраз современных старшеклассников. IТ сегодня – магнитная сфера: престижная, хорошо оплачиваемая, “модная”.

Но за буквами IT стоит десятки разных профессий — от программиста до проджект-менеджера, от дизайнера интерфейсов до аналитика данных. И эти роли требуют совершенно разных навыков и типов мышления.

— Когда подросток говорит “я хочу в IТ”, это равнозначно фразе “я хочу в медицину”. Без уточнения — кем именно. И здесь как раз нужна помощь родителей: не навязать выбор, а помочь разобраться, в чем разница между этими профессиями, — говорит Полнарева.

Что можно сделать:

Вместе просмотреть несколько интервью со специалистами разных IТ-специальностей; Найти бесплатные миникурсы или симуляторы, чтобы ребенок попробовал себя в роли тестировщика или разработчика; Обсудить, что в этой работе интересно, а что нет.

Иногда в процессе оказывается, что ребенок любит работать с людьми, быстро реагирует, но не любит сидеть часами наедине с кодом. Тогда, может быть, подойдет направление менеджмента или аналитики, а не программирование.

— Именно при таких попытках подросток начинает понимать не только сферу, но и себя. Тестирование профессий — это не о том, чтобы сразу найти “свою”. Это об осознании, что подходит, а что точно нет, — добавляет Полнарева.

“Хочу быть психологом”

В последние годы интерес к психологии среди подростков возрос в несколько раз. Это неудивительно — тема ментального здоровья стала более близкой, доступной, появились блоггеры, открыто говорящие об эмоциях.

Однако интерес к самопознанию часто путают с желанием быть специалистом в этой сфере.

— Многие подростки хотят поступать на психологию, потому что им интересно разобраться в себе. Но это не всегда означает готовность к работе с другими людьми в кризисных ситуациях, — отмечает Полнарева.

Здесь важно разъяснить ребенку несколько моментов:

работа психолога — не о “давать советы”, а о глубоком слушании, эмпатии, о работе с тяжелыми историями.

чтобы стать психотерапевтом, после университета нужно еще несколько лет обучения каждой отдельной методологии, супервизия, личная терапия;

Это долгий и эмоционально сложный путь, не каждому подходящий.

— Если ребенок хочет на психологию — прекрасно. Но прежде чем вступать, нужно обсудить, что ее действительно привлекает: работа с людьми или интерес к самопознанию. Потому что это совсем разные вещи, — объясняет специалист.

“Интересно учиться” не означает “Хочу работать в этой сфере”

Еще одно распространенное заблуждение — путать интерес к предмету с желанием строить карьеру в этой области. “Нравится английский — вступлю на филологию”, “люблю историю — пойду на исторический”. Но часто дальше этого шага подростки не анализируют.

— Филология или история могут быть отличными направлениями, но только если ребенок понимает, что дальше делать. Потому что за этими специальностями стоит не только обучение, но и рынок труда, у которого есть свои реалии, — говорит Полнарева.

Профориентолог советует:

обсудить, кем именно можно работать после этого образования;

найти реальные вакансии, чтобы увидеть, какие требования и зарплаты;

честно оценить: нравится ли ребенку то, что делает специалист каждый день.

И если подросток не видит себя преподавателем или переводчиком — это не трагедия, но это сигнал, что следует исследовать смежные варианты: контент-маркетинг, коммуникации, журналистику, культурологию.

Вместо давления — партнерство

Все эти примеры показывают: выбор профессии — это не тест кем быть, а процесс исследования. И лучшее, что могут сделать родители — это не указывать путь, а помогать его искать.

— Родители должны стать карьерными навигаторами для своих детей. Они не ведут, но держат карту. Они не выбирают — но помогают увидеть все возможности, — говорит Елена Полнарева.

Именно так формируется не просто выбор профессии, а внутренняя опора способность анализировать, спрашивать, пробовать, делать выводы. И этот навык, говорит эксперт, важнее любого диплома.

Почему самоустранение родителей — не выход

Многие родители, сами когда-то испытавшие давление в выборе профессии, сегодня стремятся дать ребенку «полную свободу». Они считают, что подросток должен сам понять, кем хочет быть. И это кажется правильным, но только на первый взгляд.

По словам Полнаревой, у подростка еще нет достаточного опыта, чтобы оценить реалии профессионального мира. Когда у ребенка нет рядом взрослого, который поможет исследовать варианты, он ориентируется на стереотипы.

Где граница между поддержкой и контролем

Другой полюс — чрезмерное вмешательство. Родители, которые определяют за ребенка, что перспективно, часто действуют из добрых намерений.

Но последствия могут быть столь же печальными: ребенок учится “для кого-то”, а не для себя. Результат — выгорание, потерянный интерес, страх менять профессию.

— Родительский контроль парализует инициативу. Но безразличие тоже форма отсутствия поддержки. Лучшая позиция — роль “модератора”: взрослого, создающего условия для самостоятельного выбора, — отмечает Полнарева.

Как помочь подростку сделать осознанный выбор

Родители могут стать для ребенка проводниками в мире профессий не наставниками, а партнерами. Вот несколько шагов, которые советует эксперт:

Исследуйте вместе. Если ребенка заинтересовала определенная область — найдите видео, подкасты, интервью со специалистами. Обсудите, что в работе привлекает, а что вызывает сомнение.

Задавайте вопросы. Не “кем ты будешь?”, а “что тебя увлекает в этом занятии?”, “каким ты представляешь день этого специалиста?”.

Разбирайте реалии. Вместе соберите информацию об образовании, зарплатах, рынке труда.

Подталкивайте к практике. Курсы, волонтерство, мини-проекты, стажировка — это способ проверить, “зайдет” ли профессия.

Привлекайте специалистов. Если сложно самим — можно обратиться в профориентационный центр или найти наставника, который задаст правильные вопросы.

Что делать, если ребенок “ничего не хочет”

Фраза “мне ничего не интересно” — не приговор. Это сигнал, что ребенку не хватает опыта попыток. По результатам исследования OECD Education 2030, 80% подростков не имеют ясного представления о своих сильных сторонах.

— Когда ребенок говорит, что не знает, кем хочет быть, это не проблема мотивации, а дефицит опыта. В этом возрасте нужно не выбирать название профессии, а пробовать разные роли: исследователя, коммуникатора, создателя. И здесь роль родителей — дать возможность попробовать, — отмечает Полнарева.

Как родители могут помочь:

предложить пройти легкие профориентационные тесты — не для ярлыков, а чтобы начать разговор;

обсудить видео или подкасты о профессиях;

дать простые “практические” задачи: смоделировать ситуацию, найти решение, представить себя в роли специалиста;

познакомить с взрослыми, которые могут рассказать о своей работе.

Диплом больше не гарантия

Ранее считалось, что диплом — это пропуск в стабильную жизнь. Но сегодня рынок труда меняется так быстро, что важнее не просто получить образование, а понимать, зачем оно нужно.

— Самое ценное — не знать, кем быть, а знать, что мне интересно и почему. Когда есть внутренняя опора, ребенок умеет исследовать, принимать решения и меняться вместе с миром, — заключает Елена Полнарева.

Профессиональный выбор – это не пункт назначения, а путь самопознания. И если на этом пути рядом внимательный, открытый к диалогу взрослый — ребенок вырастает не просто со специальностью, а с пониманием себя. И именно это — лучшая профориентация.

Многие подростки считают, что хорошие вузы есть только за границей. Но в этом году ряд украинских университетов вошли в престижный рейтинг лучших вузов мира.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!