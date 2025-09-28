Строить и лечить: новые тренды по выбору профессий среди украинской молодежи

Нынешняя вступительная кампания в учреждения профессионального высшего образования — колледжей показала четкий тренд: украинская молодежь выбирает профессии, которые являются ключевыми для социальной сферы, экономики и восстановления государства.

По данным Министерства образования и науки Украины, самый большой спрос наблюдается на медицинские, инженерные и финансовые специальности.

Более 700 профессиональных колледжей по всей Украине будут готовить студентов по 68 специальностям.

В МОН отмечают, что в общей сложности на обучение зачислено более 116 тысяч человек, причем 60% из них — это выпускники 9-х классов.

Большинство студентов (более 66 тысяч) будут учиться за государственный счет.

Топ-специальности: от медсестринства до компьютерной инженерии

Абсолютным лидером по количеству поданных заявлений стала специальность Медсестринство.

Это направление не теряет своей актуальности второй год подряд, что подчеркивает высокую потребность общества в медицинском персонале.

Кроме лидеров медицинской сферы, высокий спрос традиционно пользуются специальностями, связанными с бизнесом, инфраструктурой и технологиями.

В самые популярные специальности 2024 года также вошли:

Управление и бизнес: Менеджмент; Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок; Учет и налогообложение.

Инженерия и транспорт: автомобильный транспорт; Электрическая инженерия; Строительство и гражданская инженерия.

Технологии: Компьютерная инженерия.

Стабильный выбор

Следует отметить, что некоторые специальности демонстрируют стабильную популярность и не теряют свои позиции второй год подряд.

Среди них, кроме Медсестринства, Строительство и гражданская инженерия и Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок.

Это свидетельствует об осознанном выборе молодежи в пользу сфер, гарантирующих трудоустройство и жизненно необходимых для восстановления экономики и разрушенной инфраструктуры.

Кто идет учиться?

Данные МОН также раскрывают структуру поступающих:

60% зачисленных студентов составляют выпускники 9-х классов, выбирающих профессиональное образование как путь к быстрому получению профессии.

Почти 30% – это выпускники 11-х классов.

Более 66 тысяч студентов получили места государственного заказа, в то время как более 50 тысяч будут учиться на средства физических или юридических лиц.

Таким образом, украинские учреждения профессионального высшего образования активно готовятся обеспечить государство квалифицированными кадрами, ориентируясь на наиболее востребованные профессии в области медицины, строительства и экономики.

