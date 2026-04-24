Погода в Одессе на июнь 2026: летнее тепло посетит город уже скоро

Лето – это пора, когда хочется не только отдыхать, но и просто насладиться теплом солнца после тяжелой зимы и холодной весны. Читай в материале, какая будет погода в Одессе на июнь 2026 года и нужно ли с собой носить зонтик в течение месяца.

Погода в Одессе на июнь 2026 года: первая декада, с 01.06 по 10.06

В первые десять дней погода в Одессе на июнь будет радовать своей температурой воздуха: днем ​​термометр показывать от +21°C до +26°C, тогда как ночью будет несколько прохладно — температура опустится до +15…+19°C.

Что касается осадков, то 4 и 5 июня в городе люди услышат грозы — несмотря на это, дождя в эти дни не предвидится. Все остальные даты будут преимущественно солнечными с небольшой изменчивостью.

Погода в Одессе в июне 2026: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Посреди месяца в Одессе погода несколько ухудшится, но не надолго: с 11 по 13 июня в городе будет лить дождь без намека на прояснение, поэтому в эти дни лучше остаться дома, или бросить в сумку зонтик, чтобы осадки не застали тебя на улице врасплох.

Кроме того, 18 и 19 числа предусматриваются кратковременные грозы, однако в эти даты зонтик можно оставить дома, ведь дождь не прогнозируется.

Температура в то же время продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.

Прогноз погоды в Одессе на июнь 2026 года: с 21.06 по 30.06

Последние дни июня погода в городе будет радовать луны и туристов своим радушием — осадков не предусматриваются, а грозы, которые достанутся города 25 и 26 числа, не будут нести угрозы со стороны внезапных осадков.

Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной, как была и в прошлую декаду — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C, что делает хорошие условия даже для ночных прогулок без лишних теплых вещей.

