Погода в Одесі на червень 2026: літнє тепло завітає до міста вже незабаром

Літо — це пора, коли хочеться не лише відпочивати, але і просто насолодитися теплом сонця після важкої зими та відносно холодної весни. Читай в матеріалі, яка буде погода в Одесі на червень 2026 та чи треба з собою носити парасольку протягом місяця.

Погода в Одесі на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Протягом перших десяти днів погода в Одесі на червень радуватиме своєю температурою повітря: вдень термометр показувати від +21°C до +26°C, тоді як вночі буде дещо прохолодно — температура опуститься до +15…+19°C.

Стосовно опадів, то 4 та 5 червня у місті люди почують грози — попри це, дощу в ці дні не передбачається. Всі інші дати будуть переважно сонячними з невеликою мінливістю.

Погода в Одесі в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Посеред місяця в Одесі погода дещо погіршится, але не надовго: з 11 до 13 червня в місті литиме дощ без натяку на прояснення, тому в ці дні краще лишитись вдома, або ж вкинути до сумки парасольку, щоб опади не застали тебе на вулиці зненацька.

Крім того, 18 та 19 числа також передбачаються короткочасні грози, однак у ці дати парасольку можна лишити вдома, адже дощ не прогнозується.

Температура в той же час продовжить поступово зростати: в денні години в Одесі спостерігатиметься +23…+28°C, тоді як вночі термометр показуватиме стабільні +18…+20°C.

Прогноз погоди в Одесі на червень 2026: з 21.06 по 30.06

Останні дні червня погода в місті радуватиме місятн та туристів своєю привітністю — опадів не передбачаються, а грози, які діістануться міста 25 та 26 числа не нестимуть загрози з боку раптових опадів.

Щодо температури повітря, то вона теж лишится стабільною, як була і минулої декади — протягом дня у місті прогнозується +25…+29°C, а в нічні години доби — від +17°C до +22°C, що робить гарні умови навіть для нічних прогулянок без зайвих теплих речей.

