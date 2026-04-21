Викрадали людей просто на вулицях: СБУ зі стріляниною затримала в Одесі працівників ТЦК

В Одесі затримано організоване злочинне угруповання, яке під прикриттям ТЦК викрадало людей і вимагало гроші за звільнення від мобілізації. Спецоперація СБУ завершилася стріляниною, а наслідком стали негайні звільнення топкерівників військового відомства в регіоні.

Хронологія терору: викрадення на Прохоровській

За даними Офісу Генерального прокурора, 21 квітня на вулиці Прохоровській зловмисники викрали місцевого жителя. Його силоміць заштовхали в автобус і годинами возили містом. Весь цей час до чоловіка застосовували фізичну силу та психологічний тиск.

Як з’ясувало розслідування СБУ, за вирішення питання у викраденого вимагали 30 тисяч доларів США. У разі відмови фігуранти погрожували потерпілому розправою та обіцяли відправити його штурмовиком на передову у прискореному режимі. Вимагання коштів відбувалося прямо у службовому мультівені ТЦК.

Схема перевертнів: наводки та стеження

Угруповання діяло за продуманою схемою. За інформацією Служби Безпеки, наводки на потенційних жертв давав місцевий мешканець, який раніше проходив службу в ТЦК. Він дізнавався про матеріальний стан чоловіків та їхні маршрути.

Для рейдів банда використовувала два службових авто: в одному тримали та били потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо, аби не потрапити на очі правоохоронцям.

Затримання зі стріляниною

Фінал злочинної діяльності настав, коли банда викрала чергову жертву. Спецпризначенці СБУ затримували фігурантів на гарячому. Зловмисники чинили запеклий фізичний опір та намагалися втекти.

Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала, — зазначили в Службі безпеки.

Усього затримано п’ятьох осіб, серед яких — четверо працівників Пересипського РТЦК та СП.

Реакція ЗСУ: радикальні звільнення

Реакція вищого командування була радикальною. У Сухопутних військах ЗС України офіційно підтвердили початок службового розслідування та повідомили про жорсткі кадрові рішення Головнокомандувача.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного ТЦК та СП усунено від виконання службових обов’язків, — заявили у відомстві.

Командування наголосило на нульовій толерантності до подібних злочинів:

Будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку.

Зараз розслідування за даним фактом проводить Головне управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Позиція Одеського обласного ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання своїх співробітників та заявили про нульову толерантність до корупції.

Ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом, — йдеться в офіційній заяві.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану), а також за фактами викрадення людини та розбійного нападу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас в Офісі Генпрокурора нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Нагадаємо, що це не єдиний резонансний випадок в місті за останній час. Раніше повідомлялося про інший інцидент з ТЦК в Одесі, внаслідок якого до лікарні з пораненнями потрапили двоє осіб: військовослужбовець та випадковий перехожий.

