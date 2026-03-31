Інцидент з ТЦК в Одесі: у лікарні з пораненнями військовий та перехожий

Увечері 30 березня 2026 року в Одесі розгорнувся гострий конфлікт між групою оповіщення територіального центру комплектування та групою цивільних осіб. Подія, що сталася у Пересипському районі міста, привернула увагу правоохоронців після моніторингу соціальних мереж, де почали з’являтися відео з місця інциденту.

За попередніми даними поліції, звичайна перевірка документів та спроба доправити порушника військового обліку до ТЦК переросла у силове протистояння із застосуванням холодної та травматичної зброї.

Поліція Одещини розслідує конфлікт під час мобілізаційних заходів

Конфлікт розпочався під час планового патрулювання групи оповіщення. Військовослужбовці виявили чоловіка, який, за попередньою інформацією, мав неврегульовані питання щодо військового обліку.

Коли представники ТЦК спробували затримати громадянина для уточнення даних, затриманий дістав ніж і завдав поранення військовослужбовцю. Ступінь тяжкості травми військового наразі встановлюється медиками.

Ситуація загострилася, коли група людей заблокувала виїзд автомобіля військових з прибудинкової території. У відповідь на агресивні дії натовпу та з метою захисту один із військовослужбовців ТЦК застосував зброю травматичної дії. Постріл було здійснено у бік одного з цивільних, який брав активну участь у блокуванні.

До лікарні доправлено двох осіб — військовослужбовця з ножовим пораненням та цивільного чоловіка з травмами, отриманими внаслідок пострілу з травматичної зброї. Обом надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Правоохоронці опитують свідків та вивчають записи з камер відеоспостереження.

Раніше ми писали, що потрібно знати військовозобов’язаним про зйомку — читай в матеріалі подробиці використання бодикамер ТЦК.

