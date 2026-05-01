У ДТП на Черкащині загинули двоє військових ТЦК і цивільний, є поранені

30 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Княжа Звенигородського району сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками.

Згідно з повідомленням Черкаського обласного ТЦК та СП, аварія забрала життя трьох людей: одного цивільного громадянина та двох військовослужбовців Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Окрім загиблих, у ДТП постраждали ще двоє осіб — військовий та цивільний. Каретою швидкої допомоги їх було терміново доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня важкості, де наразі їм надають необхідну допомогу.

До переведення у службу підтримки ТЦК військовослужбовці перебували у складі бойових підрозділів і брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності України, пройшовши запеклі бої на Харківському та Донецькому напрямках.

Наразі обставини та причини зіткнення залишаються невідомими — на місці трагедії працюють представники Національної поліції України, які встановлюють усі деталі інциденту в межах відкритого провадження.

Керівництво Черкаського обласного ТЦК висловило глибокі співчуття родинам загиблих, наголосивши на важкій втраті для всієї громади та побратимів.

