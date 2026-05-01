У ДТП на Черкащині загинули двоє військових ТЦК і цивільний, є поранені

30 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Княжа Звенигородського району сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками.
Згідно з повідомленням Черкаського обласного ТЦК та СП, аварія забрала життя трьох людей: одного цивільного громадянина та двох військовослужбовців Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
ДТП забрала життя захисників України та місцевого мешканця
Окрім загиблих, у ДТП постраждали ще двоє осіб — військовий та цивільний. Каретою швидкої допомоги їх було терміново доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня важкості, де наразі їм надають необхідну допомогу.
До переведення у службу підтримки ТЦК військовослужбовці перебували у складі бойових підрозділів і брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності України, пройшовши запеклі бої на Харківському та Донецькому напрямках.
Наразі обставини та причини зіткнення залишаються невідомими — на місці трагедії працюють представники Національної поліції України, які встановлюють усі деталі інциденту в межах відкритого провадження.
Керівництво Черкаського обласного ТЦК висловило глибокі співчуття родинам загиблих, наголосивши на важкій втраті для всієї громади та побратимів.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині автокран в’їхав у потяг Київ – Ужгород — читай в матеріалі подробиці ДТП.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!