Для тебя Новости

Инцидент с ТЦК в Одессе: в больнице с ранениями военный и прохожий

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 31 марта 2026, 10:00 2 мин.
тцк стреляли в мирного жителя
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь