Инцидент с ТЦК в Одессе: в больнице с ранениями военный и прохожий

Вечером 30 марта 2026 года в Одессе развернулся острый конфликт между группой оповещения территориального центра комплектования и группой гражданских лиц. Произошедшее в Пересыпском районе города привлекло внимание правоохранителей после мониторинга социальных сетей, где начали появляться видео с места инцидента.

По предварительным данным полиции, обычная проверка документов и попытка доставить нарушителя военного учета в ТЦК переросла в силовое противостояние с применением холодного и травматического оружия.

Полиция Одесской области расследует конфликт во время мобилизационных мероприятий

Конфликт начался во время планового патрулирования группы оповещения. Военнослужащие обнаружили мужчину, который, по предварительной информации, имел неурегулированные вопросы военного учета.

Когда представители ТЦК попытались задержать гражданина для уточнения данных, задержанный вытащил нож и нанес ранение военнослужащему. Степень тяжести травмы военного устанавливается медиками.

Ситуация накалилась, когда группа людей заблокировала выезд автомобиля военных с придомовой территории. В ответ на агрессивные действия толпы и с целью защиты один из военнослужащих ТЦК применил оружие травматического действия. Выстрел был произведен в сторону одного из гражданских, активно участвовавшего в блокировании.

В больницу доставлены два человека — военнослужащий с ножевым ранением и гражданский мужчина с травмами, полученными в результате выстрела из травматического оружия. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Правоохранители опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Раньше мы писали, что нужно знать военнообязанным о съемке – читай в материале подробности использования бодикамер ТЦК.

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