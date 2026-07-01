День следователя 1 июля 2026: история даты и что пожелать в профессиональный праздник

1 июля в Украине отмечают День следователя — профессиональный праздник людей, которые первыми берутся за самые сложные уголовные дела, собирают доказательства и восстанавливают хронологию преступлений.

Об истории праздника, современных вызовах для следователей, а также поздравлениях с профессиональным праздником — в материале.

День следствия 2026 в Украине

День следствия в Украине был учрежден в 1998 году, чтобы отметить вклад следователей в работу правоохранительной системы. Однако за последние три года их профессия кардинально изменилась.

После начала полномасштабной войны следователям пришлось работать не только с традиционной преступностью.

Теперь следователи документируют военные преступления российских военных, собирают доказательства вооруженной агрессии РФ, устанавливают лиц, причастных к оккупации украинских территорий, а также разыскивают и арестовывают российские активы.

Они разоблачают схемы хищения средств Министерства обороны, фиктивных волонтеров, мошеннические колл-центры, незаконную продажу оружия и наркотиков.

Не менее резонансными остаются и антикоррупционные расследования.

В последние годы общество внимательно следит за делами о предполагаемых злоупотреблениях в государственных закупках, энергетике и оборонной сфере.

Отдельное направление — расследование коррупции в ТЦК и военно-врачебных комиссиях, где должностных лиц подозревают в выдаче поддельных справок о непригодности к военной службе.

Все это делает профессию следователя одной из самых сложных и ответственных в современной Украине.

С Днем следователя Украины: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем следователя Украины! Желаю выдержки, мудрых решений, профессиональных успехов и справедливости в каждом деле. Пусть работа приносит уважение и заслуженное признание.

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С Днем следователя Украины! Пусть каждое расследование завершается успехом, а правда всегда побеждает. Крепкого здоровья, сил и мирного неба!

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Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю уверенности, вдохновения, надежных коллег и спокойствия дома. Пусть удача сопровождает во всех начинаниях.

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С праздником! Пусть ваш труд всегда будет достойно оценен, а каждый день приносит новые победы, хорошие новости и веру в собственные силы.

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Поздравляю с Днем следствия! Желаю крепкого здоровья, выдержки, профессионального роста и как можно больше успешно завершенных дел. Пусть рядом всегда будут поддержка и надежные люди.

Источник фото: Национальная полиция Украины.

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