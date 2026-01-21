Расследование установило личности врачей, которые выжгли на теле пленного “Слава России”

Андрей Переверзев — пленный украинский военный, на теле которого были выжжены два слова “Слава России”. В расследовании Схем было установлено двух врачей, которые могли это сделать — подробнее читай в нашем материале.

Российские врачи выжгли “Слава России” — личности были установлены

Как отмечал сам Переверзев, больница, в которой была выжжена эта надпись, называется Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение. Это самая большая и самая известная больница всей оккупированной Донецкой области.

Военный слышал разговор медсестер другой больницы Донецка, куда его позже перевезли, что операцию ему проводил какой-то российский врач. Так как надпись на теле оставили с правой стороны, то журналисты Схем предположили, что ее сделал именно хирург, ведь с той стороны обычно работает именно врач.

Врач-дерматолог Александр, который помогает Андрею удалить эту надпись, предположил, что ее могли сделать электрокоагулятором или радионожом.

Он должен был быть в достаточно глубоком наркозе, чтобы вообще ничего не чувствовать. Что хорошо, потому что он не мучился, — говорит дерматолог.

Кроме того, в ДОКТМО постоянно работала группа российских врачей из разных регионов России, которая называлась Друзья медицины Донбасса. Инициатором создания группы является московский хирург Бадма Башанкаев, известный антиукраинскими заявлениями.

24 февраля 2024 года он опубликовал пост, в котором отметил двух врачей из этой же группы: Юрия Кузнецова, который лечит органы брюшной полости, и Андрея Крячка — проктолога. В этот же день Переверзеву делали операцию.

Кроме того, на фотографиях российских хирургов был замечен спецтранспорт, которым, по словам украинского военного, доставляли в учреждение. Журналистам также удалось найти медсестру отделения проктологии, которая после операции советовала военному перекрыть надпись татуировкой, хотя во время разговора она отказалась предоставлять подробную информацию, ссылаясь на внутренние предостережения руководства больницы.

Офис генерального прокурора Украины уже квалифицировал этот инцидент как жестокое обращение с военнопленными и открыл соответствующее уголовное производство. Руководство Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта подчеркнуло, что этот случай является одним из самых циничных военных преступлений со стороны медицинского персонала страны-агрессора.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, целью которого является официальное привлечение идентифицированных российских врачей к международной ответственности. Несмотря на то, что Юрий Кузнецов в комментарии журналистам отрицал свое участие в операции, собранные материалы переданы правоохранительным органам для дальнейшей процессуальной работы.

