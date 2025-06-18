80% пленных проходят через сексуальное насилие — Гусейнова

Российский плен для всех украинских пленных практически всегда означает пытку и насилие, унижение человеческого достоинства. Оккупанты не могут одолеть нас, поэтому пытаются поиздеваться другими, доступными для них способами.

Это один из принципов работы репрессивной российской машины. Большинство бывших пленных прошли не только пытки, но и сексуальное насилие со стороны оккупантов.

Больше деталей читай дальше в материале.

80% пленных проходят через сексуальное насилие

Правозащитник и руководитель организации Нумо, Сестри! Людмила Гусейнова, также пережившая российский плен, рассказала изданию ZMINA, что почти 80% женщин и мужчин в плену проходят через сексуальное насилие.

Мы знаем, что почти 80% находившихся в плену женщин и мужчин, страдали от сексуального насилия, почти 100% страдали от страшной пытки, — заявила Гусейнова.

Организация обратилась к президенту Украины с просьбой делать все возможное, чтобы эти женщины были на свободе.

Кроме этого, Нумо, Сестри!, а также еще три организации — СЕМА Украина, 29 грудня и Випускники планируют обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с требованием внести РФ в список позора ООН. Доклад ООН состоится в октябре, так что, возможно, что-то изменится.

Другие могут присоединиться и подписать обращение, чтобы отправить его в ООН.

— Это не даст денег ни нам, ни другим потерпевшим, ни нашей стране. Но это даст больше — сохранит наше достоинство, поддержит нашу веру в справедливость. Потому что стране, которая будет внесена в этот список, не будет позволено посылать военных для участия в каких-либо миротворческих акциях, — объясняет Гусейнова.

Раньше мы рассказывали тебе историю плена в “ДНР”: о пережитом там, читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.