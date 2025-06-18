Для тебя Война в Украине

80% пленных проходят через сексуальное насилие — Гусейнова

Виктория Мельник, журналист сайта 18 июня 2025, 16:00
сексуальное насилие плен
Фото Pexels

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