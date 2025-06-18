80% полонених проходять через сексуальне насильство — Гусейнова

Російський полон для всіх українських полонених практично завжди означає тортури та насильство, приниження людської гідності. Окупанти не можуть здолати нас, тож намагаються познущатися іншими, досяжними для них способами.

Це один із принципів роботи репресивної російської машини. Більшість колишніх полонених пройшли не лише тортури, а й сексуальне насильство з боку окупантів.

Більше деталей, читай далі у матеріалі.

80% полонених проходять через сексуальне насильство

Правозахисниця та очільниця організації Нумо, сестри! Людмила Гусейнова, яка також пережила російський полон, розповіла виданню ZMINA, що майже 80% жінок та чоловіків у полоні проходять через сексуальне насильство.

Ми знаємо, що майже 80% і жінок, і чоловіків, які перебували в полоні, потерпали від сексуального насильства, майже 100% потерпали від страшних тортур, — заявила Гусейнова.

Організація звернулася до президента України з проханням робити все можливе, щоб ці жінки були на волі.

Окрім цього, Нумо, Сестри!, а також ще три організації — СЕМА Україна, 29 грудня та Випускники планують звернутися до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з вимогою внести РФ до списку ганьби ООН. Доповідь ООН відбудеться у жовтні, тож, можливо, щось зміниться.

Інші також можуть долучитися та підписати звернення, щоб надіслати його до ООН.

— Це не дасть грошей ні нам, ні іншим потерпілим, ні нашій країні. Але це дасть більше — збереже нашу гідність, підтримає нашу віру в справедливість. Тому що країні, яка буде внесена до цього списку, не буде дозволено надсилати військових для участі в будь-яких миротворчих акціях, — пояснює Гусейнова.

Раніше ми розповідали тобі історію полону у “ДНР”: про пережите там, читай за посиланням.

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