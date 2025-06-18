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80% полонених проходять через сексуальне насильство — Гусейнова

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Червня 2025, 16:00
сексуальне насильство полон
Фото Pexels

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