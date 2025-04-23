Війна в Україні

Роздягали на допитах, підглядали в туалеті — це не зґвалтування, але сексуальне насильство: історія з полону “ДНР”

Марія Бондар, редакторка сайту 23 Квітня 2025, 21:00
Сексуальне насильство в полоні
Фото Pexels
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