Для тебе Війна в Україні

Розслідування встановило особи лікарів, які випалили на тілі полоненого “Слава Росії”

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 21 Січня 2026, 10:10 3 хв.
встановлено осіб лікарів, які випалили слава росії
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь