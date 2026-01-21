Розслідування встановило особи лікарів, які випалили на тілі полоненого “Слава Росії”

Андрій Переверзєв — полонений український військовий, на тілі якого було випалено два слова “Слава Росії”. В розслідуванні Схем було встановлено двох лікарів, які могли це зробити — детальніше читай в нашому матеріалі.

Російські лікарі випалили “Слава Росії” — особи було встановлено

Як зазначав сам Переверзєв, лікарня, в якій було випалено цей напис, називається Донецьке клінічне територіальне медичне об’єднання. Це найбільша та найвідоміша лікарня всієї окупованої Донеччини.

Військовий чув розмову медсестер іншої лікарні Донецька, куди його пізніше перевезли, що операцію йому проводив якийсь російський лікар. Оскільки напис на тілі лишили з правого боку, то журналісти Схем припустили, що його зробив саме цей хірург, адже саме з того боку працює лікар.

Лікар-дерматолог Олександр, який допомагає Андрію вивести цей напис, припустив, що його могли зробити електрокоагулятором або радіоножем.

Він мав бути в достатньо глибокому наркозі, щоб взагалі нічого не відчувати. Що добре, бо він не мучився, — говорить дерматолог.

Крім того, у ДОКТМО постійно працювала група російських лікарів з різних регіонів Росії, яка мала назву Друзі медицини Донбасу. Ініціатором створення групи є московський хірург Бадма Башанкаєв, відомий антиукраїнськими заявами.

24 лютого 2024 року він опублікував допис, у якому позначив двох лікарів з цієї ж групи: Юрія Кузнєцова, який лікує органи черевної порожнини, та Андрія Крячка — проктолога. В цей же день Переверзєву робили операцію.

Крім того, на світлинах російських хірургів було помічено спецтранспорт, яким, за словами українського військового, доставляли до закладу. Журналістам також вдалося знайти медсестру відділення проктології, яка після операції радила військовому перекрити напис татуюванням, хоча під час розмови вона відмовилася надавати детальну інформацію, посилаючись на внутрішні застереження керівництва лікарні.

Офіс генерального прокурора України вже кваліфікував цей інцидент як жорстоке поводження з військовополоненими та відкрив відповідне кримінальне провадження. Керівництво Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту наголосило, що цей випадок є одним із найцинічніших воєнних злочинів з боку медичного персоналу країни-агресора.

Наразі триває досудове розслідування, метою якого є офіційне притягнення ідентифікованих російських лікарів до міжнародної відповідальності. Попри те, що Юрій Кузнєцов у коментарі журналістам заперечив свою участь в операції, зібрані матеріали передані правоохоронним органам для подальшої процесуальної роботи.

