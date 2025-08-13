90% полонених проходять через катування — шокуюча статистика

У російському полоні наші захисники (-ці) та цивільні перебувають в абсолютно нелюдських умовах. Без нормального харчування, медичної допомоги, під постійним тиском та спостереженням.

Та найгірше, що люди проходять через численні тортури.

За словами міністра МЗС України Андрія Сибіги, майже кожна полонена людина проходить через катування. Більше про це — далі у матеріалі.

90% полонених проходять через катування

Під час виступу на конференції Міжнародне гуманітарне право у вимірі викликів сучасності у Празі, Андрій Сибіга зазначив, що саму тут два роки тому відбулася перша зустріч Основної групи держав щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Сама конференція була присвячена річниці з дня підписана Женевських конвенцій.

Глава українського МЗС наголосив, що 90% українських військовополонених, піддаються тортурам з боку Росії.

Нині офіційно зафіксовано понад 175 тис. воєнних злочинів.

— Право перестає діяти там, де ступає нога російського окупанта. Росія незаконно утримує та примусово переміщує цивільних осіб, зокрема викрадає дітей. І Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Людське життя не є цінністю для агресора.

Єдиним способом змусити агресора дотримуватись міжнародного гуманітарного права є невідворотність покарання, — додав Сибіга.

На жаль, Україна отримує гіркий досвід розслідування воєнних злочинів. Водночас це дає змогу країні ініціювати створення Платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права, яка має об’єднати держави, міжнародні організації, експертне середовище та громадянське суспільство.

Зокрема, Платформа буде виявляти прогалини у гуманітарному праві та розробляти нові положення щодо інших питань.

За словами міністра, Україна готова виступити майданчиком і бути координатором.

— Міжнародне гуманітарне право — це гарантія збереження людяності у світі. Разом із міжнародними партнерами Україна працює над неминучістю правосуддя. Жодної національної юрисдикції не вистачить, щоб відповісти масштабу російських воєнних злочинів в Україні, — зазначив Андрій Сибіга.

Колишні полонені проходять складний період адаптації та відновлення після пережитого. МВС запустило портал, який допомагає з усім, що потрібно після полону.

