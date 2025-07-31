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Усе, що потрібно після полону: МВС запустило портал Твоя підтримка

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Липня 2025, 12:00
портал Твоя підтримка
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