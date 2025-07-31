Усе, що потрібно після полону: МВС запустило портал Твоя підтримка

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що запустили спеціальний портал для ветеранів та їхніх родин. Він називається Твоя підтримка. Інформаційну допомогу тут зможуть отримати бійці після полону, ветерани, постраждалі працівники МВС та їхні родини.

Розповідаємо, що потрібно знати про портал Твоя підтримка і яку інформацію там надаватимуть військовим.

МВС запустило портал Твоя підтримка

Про новий інформаційний портал розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Військові, які повертаються з полону, ветерани та інші потерпілі зможуть дізнатися все необхідне в одному місці.

Зокрема про те, як отримати медичну та психологічну допомогу, де пройти реабілітацію, які є можливості працевлаштування і навчання.

Військовим будуть доступні інструкції на такі найважливіші питання:

Як отримати фінансову допомогу? Як оформити пенсію? Як відновити свої документи?

Працівники МВС та ветерани найчастіше стикаються з одними й тими ж запитаннями. Всі відповіді міститиме портал. Зокрема і на питання про ВЛК, виплати поліції після поранення, отримання статусу УБД.

Портал Твоя підтримка доступний за цим посиланням.

Наприклад, ось таку інструкцію можуть знайти на сайті ті, хто повернувся з полону:

Повернення в Україну в межах обміну. Надання невідкладної медичної допомоги. Первинний медичний огляд у лікарнях МВС. Комплексний обід. Виїзд у центр реінтеграції.. Огляд звільнених з полону. Продовження реабілітації та надання відпустки. Проходження М(В)ЛК. Визначення придатності для подальшої служби або звільнення, реабілітації.

Це про простоту, доступність і повагу. Бо ветеран не має витрачати час на бюрократію. Його час — на відновлення життя, — додав міністр Ігор Клименко.

Ветерани можуть розраховувати на різноманіття допомоги від держави. Ми ділилися, хто може отримати 500 тисяч на переобладнання житла.

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