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3,9 мільярда на подяку: скільки ветеранів нарешті матимуть свій дім

Ірина Цимбал 30 Липня 2025, 20:00

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