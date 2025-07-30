3,9 мільярда на подяку: скільки ветеранів нарешті матимуть свій дім

Перші оселі для ветеранів війни виділили на Черкащині. 18 захисників та їхніх родин отримали сертифікати на житло за державною програмою.

До кінця року гроші отримують 95 сімей області. Загалом по Україні кошти на житло отримають 1600 ветеранів та їхніх сімей. Цьогоріч на відповідні програми Мінветеранів виділено 3,9 млрд грн.

Житло для ветеранів на Черкащині: скільки грошів виділили

Юрій Ковтун воював на Донеччині. Поблизу Авдіївки у жовтні 2023 року дістав поранення. Нині пересувається у кріслі колісному і мріє про адаптоване під свої потреби житло. Тому шукає приватний будинок. Сертифікат на нього отримав раніше, ніж сподівався.

— Дуже чекали. Всякі думки були, що на три роки затягнуть. Подалися на одержання житла вже, яке буде під мене адаптоване.

Євгеній Говоруха з дружиною і двома дітьми живуть у батьківському будинку, але на отримані гроші шукатимуть квартиру, щоб було видно Дніпро, як хоче донька.

Він брав участь в АТО й ООС, три роки воював під час повномасштабної. Має численні нагороди. Євгеній брав участь у боях за Савур-Могилу у 2014. Курган неподалік російського кордону тоді був однією з найгарячіших точок АТО.

Українські військові та добровольці кілька разів намагалися взяти курган, але ворог щільно накривав воїнів артилерією. Там Євгеній дістав поранення.

Тримали гору 18 людей. Противник думав, що там стоїть три роти. А там всього-на-всього 18 людей стримувало. Під час мінометного обстрілу, закривши побратима, я отримав поранення.

Після лікування і реабілітації пішов у морську піхоту, у легендарну 36 бригаду за контрактом. Маючи інвалідність, знову став на захист країни вже під час повномасштабного вторгнення, воював на Донеччині й Харківщині.

Боєць звільнився цьогоріч у травні. І нині разом з родиною у новій оселі повертатиметься до цивільного життя. Разом з ним ще 95 родин захисників зможуть придбати житло на загальну суму 240 млн грн.

Обрати квартиру чи будинок власники сертифікатів можуть самостійно на первинному чи вторинному ринку за умови, що об’єкт введено в експлуатацію.

Залежно від кількості членів родини, від того, які іще соціальні пільги можуть бути в цій родині, це і додаткові потреби, це все враховується. Відповідно до цих вимог кожна родина отримає відповідну суму, — каже голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Сертифікати на житло за державною програмою вже отримали перші 18 ветеранів та їхніх родин із Черкащини. Це захисники з інвалідністю першої другої групи внаслідок війни та члени родин полеглих воїнів.

— Ми розробляємо інші програми, щоб забезпечити житлом і створити гідні умови для ветеранів, які мають третю групу інвалідності або які не мають інвалідності. А це і субвенції на державне житло, доступні іпотеки, — коментує заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова.

А як військовому отримати квартиру чи інше житло, ми розповідали раніше. Дізнайся, яку загальну площу можуть надати.

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