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3,9 миллиарда в благодарность: сколько ветеранов наконец-то будут иметь свой дом

Ирина Цымбал 30 июля 2025, 20:00

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