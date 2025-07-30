3,9 миллиарда в благодарность: сколько ветеранов наконец-то будут иметь свой дом

Первые дома для ветеранов войны выделили в Черкасской области. 18 защитников и их семей получили сертификаты на жилье по государственной программе.

До конца года деньги получают 95 семей области. В целом по Украине деньги на жилье получат 1600 ветеранов и их семей. В этом году на соответствующие программы Минветеранов выделено 3,9 млрд грн.

Жилье для ветеранов в Черкасской области: сколько денег выделили

Юрий Ковтун воевал в Донецкой области. Вблизи Авдеевки в октябре 2023 получил ранения. Сейчас передвигается в колесном кресле и мечтает об адаптированном под свои нужды жилье. Потому ищет частный дом. Сертификат на него получил раньше, чем надеялся.

— Очень ждали. Всякие мысли были, что на три года затянут. Подались на получение жилья, которое будет под меня адаптировано.

Евгений Говоруха с женой и двумя детьми живут в родительском доме, но на полученные деньги будут искать квартиру, чтобы был виден Днепр, как хочет дочь.

Он участвовал в АТО и ООС, три года сражался во время полномасштабной. Имеет многочисленные награды. Евгений принимал участие в боях за Савур-Могилу в 2014 году. Курган неподалеку от российской границы тогда был одной из самых горячих точек АТО.

Украинские военные и добровольцы несколько раз пытались взять курган, но враг плотно покрывал воинов артиллерией. Там Евгений получил ранения.

Держали гору 18 человек. Противник думал, что там стоит три роты. А там всего-навсего 18 человек сдерживало. Во время минометного обстрела, закрыв побратима, я получил ранение.

После лечения и реабилитации пошел в морскую пехоту, в легендарную 36-ю бригаду по контракту. Имея инвалидность, снова встал на защиту страны уже во время полномасштабного вторжения, воевал в Донецкой и Харьковской областях.

Боец уволился в мае этого года. И сейчас вместе с семьей в новом доме будет возвращаться в гражданскую жизнь. Вместе с ним еще 95 семей защитников смогут приобрести жилье на общую сумму 240 миллионов грн.

Выбрать квартиру или дом владельцы сертификатов могут самостоятельно на первичном или вторичном рынке при условии, что объект введен в эксплуатацию.

В зависимости от количества членов семьи, от того, какие социальные льготы могут быть в этой семье, это и дополнительные потребности, это все учитывается. Согласно этим требованиям каждая семья получит соответствующую сумму, — говорит председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сертификаты на жилье по государственной программе уже получили первые 18 ветеранов и их семей из Черкасской области. Это защитники с инвалидностью первой второй группы в результате войны и члены семей павших воинов.

— Мы разрабатываем другие программы, чтобы обеспечить жильем и создать достойные условия для ветеранов, имеющих третью группу инвалидности или не имеющих инвалидности. А это и субвенции на государственное жилье, доступны ипотеки, — комментирует заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова.

А как военнослужащему получить квартиру или другое жилье, мы рассказывали раньше. Узнай, какую общую площадь могут предоставить.

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