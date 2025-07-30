Квартира для военных: как получить жилье от государства

Тысячи защитников и защитниц ежедневно рискуют своей жизнью, оберегая суверенитет Украины, и государство декларирует намерение обеспечить их достойными условиями жизни после службы.

Однако на какую именно жилую площадь могут рассчитывать военнослужащие в 2025 году — просторную трехкомнатную квартиру или небольшую однокомнатную на окраине — зависит от целого ряда факторов и конкретной ситуации каждого военного.

О том, какие именно нормы действуют и как получить жилье военным, рассказывает Министерство обороны Украины.

Жилье для военных: как получить квадратные метры

Государство декларирует обеспечение жильем не только военнослужащих, стоящих в квартирной очереди, но и участников боевых действий, ветеранов с инвалидностью и семьи погибших военнослужащих, или компенсацию стоимости приобретения жилья.

В Министерстве обороны подтверждают, что военнослужащие имеют законное право встать на учет для получения постоянного жилья. Процесс распределения квартир напрямую зависит от очередности, а также от наличия соответствующего жилого фонда.

Важно отметить, что послевоенное строительство обещает стать одной из ключевых движущих сил восстановления Украины. Но задача состоит не просто в возведении стен, а в создании полноценных пространств, где человеку будет комфортно жить, наслаждаться качеством и творить будущее.

Квартира для военных: на что можно рассчитывать

Размер жилой площади, которую государство может предоставить военному, регулируется действующими нормативно-правовыми актами. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, общепринятый стандарт для лиц, стоящих в общей очереди на жилье, составляет 13,65 кв. метра на одного человека.

Однако для случаев бесплатного предоставления квартир, осуществляемого в рамках специальных программ для ветеранов или за счет местного бюджета, предусмотрены иные нормы.

Приблизительной нормой в таких случаях является 21 квадратный метр жилой площади на одного человека. Это означает, что общая площадь предоставляемого жилья обычно колеблется в пределах 30-40 квадратных метров.

Таким образом, военный без семьи, скорее всего, получит однокомнатную квартиру площадью до 40 квадратов. Если же у военного есть семья — например, жена и ребенок — площадь жилья будет рассчитываться уже от 63 квадратных метров.

Такой размер соответствует двухкомнатному или даже трехкомнатному помещению в экономсегменте жилья, что может быть вполне приемлемым для семьи.

Денежная компенсация на жилье для военных

Из-за объективных ограничений государственного жилищного фонда, не все военнослужащие могут получить готовые квартиры. Все больше защитников, имеющих право на жилье, вместо этого получают денежную компенсацию. Сумма такой выплаты определяется в соответствии со средней стоимостью одного квадратного метра жилья в конкретном регионе.

В 2025 году для расчета компенсационной выплаты используется ориентировочная цена от 30 до 38 тысяч гривен за квадратный метр. Следовательно, если военному предусмотрено, например, 40 квадратных метров жилой площади, сумма компенсации может составлять от 1,2 до 1,5 миллиона гривен.

Однако на практике этих средств нередко недостаточно для приобретения полноценного жилья по актуальным рыночным ценам. Из-за этого военнослужащие часто вынуждены доплачивать значительные суммы из собственных сбережений или же искать варианты квартир меньшей площади, чтобы уложиться в выделенную государством компенсацию.

Местные программы поддержки: где искать дополнительную помощь

Помимо общегосударственных программ, в некоторых регионах Украины действуют дополнительные инициативы, направленные на помощь военнослужащим в решении жилищного вопроса. Среди таких программ можно выделить:

Бесплатное предоставление квартир из коммунального фонда;

из коммунального фонда; Льготные ипотечные кредиты , например, под 3% годовых сроком до 20 лет, что делает приобретение жилья значительно доступнее (єОселя);

, например, под 3% годовых сроком до 20 лет, что делает приобретение жилья значительно доступнее (єОселя); Частичное финансирование покупки жилья из местного бюджета, которое может покрывать до 50% стоимости жилья.

В частности, подобные программы успешно функционируют в таких крупных городах, как Киев, Львов, Винница и Тернополь.

Важно, что такие инициативы ориентированы не только на военнослужащих, но и на другие социально незащищенные категории граждан, такие как внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и молодежь, что позволяет комплексно решать жилищные вопросы в громадах.

Как подать заявку на возмещение за утраченное или поврежденное имущество, мы объясняли в нашем другом материале. Это можно быстро сделать через “Дия”.

