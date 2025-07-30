Для тебе Економія

Квартира для військових: як отримати житло від держави

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Липня 2025, 07:00
Квартира для військових: як отримати житло від держави
Фото Pexels

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