Квартира для військових: як отримати житло від держави

Тисячі захисників і захисниць щодня ризикують своїм життям, оберігаючи суверенітет України, і держава декларує намір забезпечити їх гідними умовами життя після служби.

Однак, на яку саме житлову площу можуть розраховувати військовослужбовці у 2025 році — простору трикімнатну квартиру чи невелику однокімнатну на околиці — залежить від цілої низки факторів та конкретної ситуації кожного захисника.

Про те, які саме норми діють та як отримати житло військовим, розповідає Міністерство оборони України.

Житло для військових: як отримати квадратні метри

Держава декларує забезпечення помешканнями не лише військовослужбовців, що стоять у квартирній черзі, а й учасників бойових дій, ветеранів з інвалідністю та родин загиблих захисників. У деяких випадках замість безпосереднього надання квартири передбачена грошова компенсація вартості її придбання.

У Міністерстві оборони підтверджують, що військовослужбовці мають законне право стати на облік для отримання постійного житла. Процес розподілу квартир безпосередньо залежить від черговості, а також від наявності відповідного житлового фонду.

Важливо зазначити, що післявоєнне будівництво обіцяє стати одним із ключових рушіїв відновлення України. Однак завдання полягає не просто у зведенні стін, а у створенні повноцінних просторів, де людині буде комфортно жити, насолоджуватися якістю та творити майбутнє.

Квартира для військових: на що можна розраховувати

Розмір житлової площі, яку держава може надати військовому, регулюється чинними нормативно-правовими актами. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, загальноприйнятий стандарт для осіб, що стоять у загальній черзі на житло, становить 13,65 кв. метра на одну людину.

Однак для випадків безоплатного надання квартир, що здійснюється у межах спеціальних програм для ветеранів або за кошти місцевого бюджету, передбачені дещо інші норми. Приблизною нормою у таких випадках є 21 квадратний метр житлової площі на одну особу. Це означає, що загальна площа житла, яке надається, зазвичай коливається в межах 30-40 квадратних метрів.

Отож, військовий без сім’ї, найімовірніше, отримає однокімнатну квартиру площею до 40 квадратів. Якщо ж у захисника є сім’я — наприклад, дружина та дитина – площа помешкання розраховуватиметься вже від 63 квадратних метрів. Такий розмір відповідає двокімнатному або навіть трикімнатному помешканню в економсегменті житла, що може бути цілком прийнятним для родини.

Грошова компенсація на житло для військових

Через об’єктивні обмеження державного житлового фонду, не всі військовослужбовці можуть отримати готові квартири. Дедалі більше захисників, які мають право на житло, замість цього отримують грошову компенсацію. Сума такої виплати визначається відповідно до середньої вартості одного квадратного метра житла у конкретному регіоні.

У 2025 році для розрахунку компенсаційної виплати використовується орієнтовна ціна від 30 до 38 тисяч гривень за квадратний метр. Отже, якщо військовому передбачені, наприклад, 40 квадратних метрів житлової площі, сума компенсації може становити від 1,2 до 1,5 мільйона гривень.

Проте на практиці цих коштів нерідко недостатньо для придбання повноцінного житла за актуальними ринковими цінами. Через це військовослужбовці часто змушені доплачувати значні суми з власних заощаджень або ж шукати варіанти квартир меншої площі, аби вкластися у виділену державою компенсацію.

Місцеві програми підтримки: де шукати додаткову допомогу

Окрім загальнодержавних програм, у деяких регіонах України діють додаткові ініціативи, спрямовані на допомогу військовослужбовцям у вирішенні житлового питання.

Серед таких програм можна виділити:

Безкоштовне надання квартир із комунального фонду;

із комунального фонду; Пільгові іпотечні кредити, наприклад, під 3% річних строком до 20 років, що робить придбання житла значно доступнішим (єОселя);

наприклад, під 3% річних строком до 20 років, що робить придбання житла значно доступнішим (єОселя); Часткове фінансування купівлі житла з місцевого бюджету, що може покривати до 50% вартості помешкання.

Зокрема, подібні програми успішно функціонують у таких великих містах, як Київ, Львів, Вінниця та Тернопіль.

Важливо, що такі ініціативи орієнтовані не тільки на військовослужбовців, а й на інші соціально незахищені категорії громадян, як-то внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та молодь, що дозволяє комплексніше вирішувати житлові питання в громадах.

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